【人民幣匯價】中間價意外報價2次　離岸人民幣曾跌穿7.23　路透引交易員指改價「會讓人產生聯想」

中國外匯交易中心今日公布的人民幣兌美元中間價意外報了兩次價格，在上午9時15分報出7.1365元，但在3分鐘後將價格改為7.1565元，較第一次報價低整整200點，由微升15點變成下跌185點，使得最新的中間價創近4周新低，而185點的跌幅也是6月26日以來的中間價最大單日跌幅。

此改動引發市場關注，據《路透》引述一名中資行交易員稱，看起來不像報錯價，「很神奇，大家討論得也很熱烈」。一名外資行交易員亦表示疑惑，指改價「會讓人產生聯想」。另一名中資行交易員認為，其實可以將錯就錯，3分鐘後再改，市場預期都可能發生變化，有點讓人懷疑是否接下來對即期調整有更大的容忍度。第3位中資行人士則猜測，估計原先就是7.1565，但打成7.1365，最後改回來。

分析料兩次報價擾動只屬「小插曲」

報道指出，中國外匯交易中心相關人士回覆查詢時明確表示，以最新報價為準。報道認為，監管層仍強力過濾中間價，包括大行適度提供美元流動性等，人民幣很難出現持續單邊的走勢，而且監管手上維穩工具箱十分豐富。人民幣兌美元中間價兩次報價的擾動，料只是「小插曲」。

更令市場在意的是，調整報價後的人民幣兌美元市場價下限調整為7.2996（2%的漲跌幅限制），下一個交易日但凡中間價調整空間偏大一點點，市場價的下限就會突破7.3關口。

中間價調整後，離岸人民幣跌幅快速擴大，盤中匯價跌穿7.23關口，並創7月19日以來新低；在岸即期盤中亦大跌逾300點並下破7.22關口，觸及近三周新低。下午4時26分，離岸人民幣報7.2269兌一美元，每百港元兌人民幣92.5。

報道提到，人民幣對其他小幣種中間價此前也有過調整，不過由於小幣種成交量不大，市場關注不高，沒掀起甚麼波瀾。另外人民幣兌美元即期盤中交易也曾出現「錯價」情況，也有過更改的紀錄。

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編輯：胡學能