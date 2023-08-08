美聯下調全年樓市預測　料升幅收窄至5%

香港經濟復甦遜預期，美聯因此修訂全年樓價預測，由原先估計升約10%至15%，大幅調低至僅升5%，亦即是今年樓價高峰期已於上半年出現。美聯物業住宅部行政總裁（港澳）布少明說，因應加息周期未止及目前經濟環境，而調低全年樓市預測。被問到市道不似預期，會否考慮縮減人手及分行數目，布少明明言仍會繼續增聘，原因是看好第四季樓市交投反彈，惟分行擴張會較保守。

他續說，現時內地為支持經濟，在樓市管控方面亦有拆牆鬆綁之勢，惟暫時未見特區政府跟隨中央政策為港樓鬆綁，如情況持續，樓市表現將繼續偏軟，考慮到目前政經環境，相信樓價難大升，所以認為現正是「撤辣」最佳時機，又明言減辣、撤辣實屬「刻不容緩」，皆因樓市復甦，可帶動經濟發展，除了利好地產行業，也可令銀行、律師樓、裝修、運輸、甚至資產管理等行業受惠。

美聯物業首席分析師劉嘉輝指出，樓市表現遜預期原因有三，一是經濟復甦進度較預期慢，第二季經濟增長出現放緩；二是美國加息周期遲遲未有完結跡象，年底前息口仍有機會上調，除了對供樓負擔構成壓力外，亦令資金流向高息資產；三是本港金融市場表現疲弱，上半年IPO集資額僅178億元，被擠出全球五甲，僅列全球第六。

他續說，新盤定價於去年第三季出現「折讓」，至今年第二季平均幅度介乎-1.2%至-2.9%，而隨着新盤「折讓價」擴大，今年七月新盤溢價更跌至-6.7%。由於近期市區有新盤以震撼價吸客，料第三季新盤溢價更有機會擴大至-10%，屆時折讓價將創有紀錄以來的季度最高。

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