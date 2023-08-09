【小老闆生意經@iM網欄】港人北上消費熾熱 本地零售業再度遇困

疫情後首個暑假長假期，不少港人均選擇外遊消費。根據入境處數字，7月港人經機場出境數字錄966,464人次，平均每日逾3.1萬人次出境，當中7月21日單日更錄得37,347人次。

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除了搭飛機出走香港，港人北上的人次亦相當驚人。自中港恢復通關後，港人北上消費方便，乘坐鐵路或巴士到內地亦不需要花很長的時間。根據入境事務處的數據顯示，6月港人北上人次超過408萬人次。而在剛過去的7月，港人北上人次逾468萬，較6月再進一步增加。早前政府統計處統計港人在內地消費金額的平均數，據了解，港人在內地旅行平均消費額約860元，而在廣東省包括深圳人均消費則約680元，如此推算，港人7月在內地消費金額或高達近40億元。

40億元的消費數字的確相當驚人。可是，香港的零售消費行業久未見明顯復甦，究竟香港人是否真的沒有消費能力？抑或是香港人只是不想留港消費？首先，可從港人為什麼喜歡北上消費的角度探討一下。疫情出現前，不少港人都會北上吃喝玩樂，主要是因為內地普遍消費水平比香港低，即使計及交通費，以一日三餐在連鎖快餐店用餐去計算，在內地用餐相比留在港用餐明顯平出一大截。而近日人民幣走勢下跌，亦是吸引港人前往消費的原因之一。

除了消費水平吸引，其實內地各種不同的小店和品牌，已漸漸攻佔港人的心。在早10年前，港人會到北上發展，開店做生意都比較吃香。如今，不少內地小店和品牌成功搶佔香港市場，且有不俗口碑。例如內地零售品牌名創優品（MINISO）、內地連鎖火鍋店海底撈、內地人氣酸菜魚店太二酸菜魚等，均深得港人歡迎。港人愈來愈支持內地小店及品牌的發展，透過網絡資訊，得知不少內地網紅店後，港人亦不惜身體力行到內地「打卡」消費。

除了價錢吸引、食物味道良好，店舖服務態度不俗，亦是吸引港人北上消費的主因之一。連鎖火鍋店海底撈以熱情的服務態度而聞名，不少店舖亦爭相模仿這個經營方法，且取得不俗成效。內地在多方面存有明顯優勢，難怪不少港人趁著假期亦忍不住前往吃喝玩樂。

不少本地零售商直言，疫情後中港通關對店舖生意幫助不大。可是，背後發現並不是港人消費力疲弱，而是港人寧願到外消費多於留港消費。如本地零售商可在價格、特色、服務態度上加以改善，不掛除會增加港人逗留本地消費的動力。

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作者_Anna（馮文慧）簡介 前IM記者，現投身金融行業。白天上班8小時，跟一般白領無異，工餘時間則經營網店，從事玩具精品代購生意。愛好旅遊，本身做代購是希望幫補旅費，沒想到誤打誤撞下賺上一桶金並當上小老闆，在寸金尺土的香港開設實體門店。

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