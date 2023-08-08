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【滙豐HSBC】滙豐否認僱用矽谷銀行前員工存不當行為　促法院駁回訴訟

股市 16:03 2023/08/08

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【滙豐HSBC】滙豐否認僱用矽谷銀行前員工存不當行為　促法院駁回訴訟

外電報道，早前第一公民銀行收購矽谷銀行兩周後，指控滙豐 （00005） 挖走逾40名矽谷銀行的高級銀行家及商業機密。滙豐現否認在僱用矽谷銀行前員工方面存在不當行為。

滙豐的律師在周一提交的法庭文件中表示，第一公民銀行收購矽谷銀行不附帶「與矽谷銀行先前僱傭協議相關的任何權利或義務」。因此，滙豐未被禁止僱用矽谷銀行的原員工。

同時，滙豐的律師寫道，第一公民銀行沒有獲得不受限的權利，可以騷擾試圖在矽谷銀行倒閉後重振職業生涯的矽谷銀行原員工。滙豐請求法院駁回訴訟。

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【銀行危機】滙豐被指挖角42名SVB銀行家及竊取商業機密　美國第一公民銀行提控、揭「殖民地計劃」

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編輯：姚卓然

 

港股 裁員 律師 收購 銀行 滙豐控股（00005）
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