【港元定存】大行港元定存息加至10厘 港銀紛加息搶存撼銀債

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【銀債2023】券商吸銀債客逾千人 抽資逾億元
8月開局第2周，今天（8月8日）有1間銀行調整港元定期存款息，包括大眾銀行昨減0.2厘，今天又提高0.1厘，新息率至4.2厘。
市料存息暫仍高企難下，至8月中下旬才有機會回落，主因有2：既因3大發鈔行巳輪流加息，料中小行再迎戰還擊；再者，最高發行額550億元的銀債於明天（9日）截止，及至8月18日正式發行，屆時才退回向隅資金，在未來10天凍結逾百億元資金，令銀根稍緊。
銀債開售後 焦點港銀港元定存年息變化
銀債開售後 其他港銀港元定存年息變化
|港銀
|年息（厘）
|存期
|起存額（元）
|備註
|Mox*
|4.40
|1年
|1
|8月4日加0.2厘，新資金，上限50萬元，虛擬銀行
|星展
|4.40
|1年
|5萬
|8月7日加0.2厘，指定理財戶及網上優惠
|信銀國際
|4.40
|半年
|10萬
|8月1日加0.25厘，CITICdiamond理財戶（每日平均結存總值400萬元），新資金，指定手機程式開立
|創興**
|4.40
|3個月
|50萬
|合資格的全新客戶，成功完成任何2個或以上的「指定項目」：開立網上銀行、或申請信用卡、或完成投資風險及脆弱客戶評估問卷；至8月底
|東亞
|4.40
|3個月
|200萬
|7月31日加0.2厘，全新或升級至顯卓私人理財 （SupremeGold Private）客戶，新資金，上限5000萬元；至9月底
|集友**
|4.30
|3個月及半年
|100萬
|7月27日加0.1厘，適合所有客戶的全新資金在分行開立，上限3000萬元；至8月9日，額滿即止
|平安壹賬通*
|4.20
|3個月、4個月及半年
|100
|8月2日加0.2厘，適用於PAOB新舊客戶，虛擬銀行
|華僑銀行**
|4.15
|1年
|10萬
|現有或升級至宏富理財戶，新資金，至8月11日
|中銀香港
|4.00
|1個月
|5萬
|8月5日加1厘，選用綜合理財服務及兌換現有外幣資金
|花旗
|3.89
|半年
|不設最低存款
|8月2日加0.15厘，網上或手機銀行開立
|上商
|3.88
|3個月
|5000
|8月1日加0.1厘，網上或流動理財開立
|滙豐
|3.50
|半年
|1萬
|8月3日加0.2厘，指定理財戶及新資金，指定電子渠道開立
|*虛擬銀行
|**延長優惠
|註：銀債於7月28日正式開售；只列最高息率，最終條款以銀行公布為準，截至8月8日止
自從銀債於7月28日推售以來，在過去兩周已有13間銀行加定存息，中銀香港 （02388） 於上周六（5日）提高3個月及半年年息0.2厘，新息率追貼滙豐（HSBC），兩大龍頭發鈔行於下半年首度加牌價息率；另外，渣打 （02888） 則最進取，勁加7天年息兩厘至10厘，追貼另外兩間發鈔行；僅大新 （02356） 逆市獨減。
單以上周五（4日）計，已有兩間中小行爭相還擊，更連環爆3個破頂息，分別為渣打香港牽頭虛擬銀行Mox Bank一周兩連加，累升1年期息率0.9厘至4.4厘，為相同存期第2大高息王；此外，該行又提高兩年期0.2厘至4.2厘的破頂息，也是唯一虛銀撼贏傳統銀行。大眾財務加半年及1年期年息0.1厘至4.5厘，兩存期皆為創新高的息率，打破富邦的4.4厘。
硬撼銀債加息的銀行有3大之最：
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特約記者：曾桂芬
責任編輯：梁智豪