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【港元定存】大行港元定存息加至10厘 港銀紛加息搶存撼銀債

16:02 2023/08/08

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銀債開售至今逾10多間銀行加定存息

8月開局第2周，今天（8月8日）有1間銀行調整港元定期存款息，包括大眾銀行昨減0.2厘，今天又提高0.1厘，新息率至4.2厘。

市料存息暫仍高企難下，至8月中下旬才有機會回落，主因有2：既因3大發鈔行巳輪流加息，料中小行再迎戰還擊；再者，最高發行額550億元的銀債於明天（9日）截止，及至8月18日正式發行，屆時才退回向隅資金，在未來10天凍結逾百億元資金，令銀根稍緊。

銀債開售後 焦點港銀港元定存年息變化

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銀債開售後 其他港銀港元定存年息變化

港銀年息（厘）存期起存額（元）備註
Mox*4.401年18月4日加0.2厘，新資金，上限50萬元，虛擬銀行
星展4.401年5萬8月7日加0.2厘，指定理財戶及網上優惠
信銀國際4.40半年10萬8月1日加0.25厘，CITICdiamond理財戶（每日平均結存總值400萬元），新資金，指定手機程式開立
創興**4.403個月50萬合資格的全新客戶，成功完成任何2個或以上的「指定項目」：開立網上銀行、或申請信用卡、或完成投資風險及脆弱客戶評估問卷；至8月底
東亞4.403個月200萬7月31日加0.2厘，全新或升級至顯卓私人理財 （SupremeGold Private）客戶，新資金，上限5000萬元；至9月底
集友**4.303個月及半年100萬7月27日加0.1厘，適合所有客戶的全新資金在分行開立，上限3000萬元；至8月9日，額滿即止
平安壹賬通*4.203個月、4個月及半年1008月2日加0.2厘，適用於PAOB新舊客戶，虛擬銀行
華僑銀行**4.151年10萬現有或升級至宏富理財戶，新資金，至8月11日
中銀香港4.001個月5萬8月5日加1厘，選用綜合理財服務及兌換現有外幣資金
花旗3.89半年不設最低存款8月2日加0.15厘，網上或手機銀行開立
上商3.883個月50008月1日加0.1厘，網上或流動理財開立
滙豐3.50半年1萬8月3日加0.2厘，指定理財戶及新資金，指定電子渠道開立
*虛擬銀行
**延長優惠
註：銀債於7月28日正式開售；只列最高息率，最終條款以銀行公布為準，截至8月8日止

自從銀債於7月28日推售以來，在過去兩周已有13間銀行加定存息，中銀香港 （02388） 於上周六（5日）提高3個月及半年年息0.2厘，新息率追貼滙豐（HSBC），兩大龍頭發鈔行於下半年首度加牌價息率；另外，渣打 （02888） 則最進取，勁加7天年息兩厘至10厘，追貼另外兩間發鈔行；僅大新 （02356） 逆市獨減。

單以上周五（4日）計，已有兩間中小行爭相還擊，更連環爆3個破頂息，分別為渣打香港牽頭虛擬銀行Mox Bank一周兩連加，累升1年期息率0.9厘至4.4厘，為相同存期第2大高息王；此外，該行又提高兩年期0.2厘至4.2厘的破頂息，也是唯一虛銀撼贏傳統銀行。大眾財務加半年及1年期年息0.1厘至4.5厘，兩存期皆為創新高的息率，打破富邦的4.4厘。

硬撼銀債加息的銀行有3大之最：

  • 最大堆頭：工銀亞洲大包圍加約24個定存息，但各有額外要求，例如3個月享4.225厘年息及98天有4.3厘年息，門檻齊須300萬元；1個月有8厘年息的起始金額雖低至1000元，但須開立「綜合帳戶」及「投資帳戶」的手機e開戶新客。
  • 最易進場：Mox Bank容許1元有交易，但只得半年、1年及兩年的3個中長存期選擇。
  • 附帶條件較少：大眾財務提供半年、7個月及1年年息有4.5厘，起存額50萬元；至於入場費10萬元的話，也有4.45厘。至於較短的3個月存期，存50萬元年息有4.4厘、存10萬元年息為4.35厘。

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