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強積金回報繼續做好 香港及大中華股票基金7月份表現大幅上揚

理財智慧 16:58 2023/08/08

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7月份強積⾦綜合指數回報表現繼續做好，三大基金指數皆有上揚。股票基金為三大類別中最好， 所有地區股票基金指數均錄得正回報。尤其是香港及⼤中華股票基金表現亮麗，回報大幅反彈，為7月份表現最好的兩項股票基⾦指數。


截⾄ 7 ⽉ 31 ⽇，GUM 強積⾦綜合指數升約 6.54 點 （2.9%)，報 231 點。7 ⽉份三⼤主要指數皆上升，股票基⾦指數上升 13.6 點 (4.6%)，報 311.8 點；混合資產基⾦指數上升約 5.64 點 (2.5%)，報 231.03 點；固定收益基⾦指數輕微上升(0.3%)，報 123.68 點。2023 年 7 ⽉強積⾦每⼈平均賺 6,864 元。
 

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【青姐話】困難多得很 資金偏謹慎

青姐話
【青姐話】困難多得很 資金偏謹慎

7 ⽉ 24 ⽇，中共中央政治局召開會議，部署下半年經濟⼯作。其中⼀句「要適應房地產市場供求關係發⽣重⼤變化的新形勢，適時調整優化房地產政策」引起關注，被認為是對房地產⾏業鬆綁的信號。同時會議強調要「活躍資本市場，提振投資者信⼼」，這些重要訊息令市場期望出現更多刺激政策，帶動中港股市⼤幅反彈。


7 ⽉份，美聯儲、歐央⾏和⽇本央⾏的貨幣政策決定⼤致合乎市場預期，期望通脹數據會逐漸受控，令市場預期加息周期接近尾聲， 對股市起⼀定⽀持作⽤。
 

華置青年宿舍仲學舍開放申請 平均租金$3000  獲過千查詢 ，詳目【下一頁

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7 ⽉份混合資產基⾦回報全線上揚。由於混合資產基⾦中港股票資產成份比預設投資策略較⾼，七⽉份中港股票表現錄得顯著回彈，並帶動混合資產基⾦表現上升。相反，預設投資策略 (65 歲後基⾦)及預設投資策略 (核⼼累積基⾦) 歐美股票成份較⾼，故此其 7 ⽉表現錄得相對較差回報。

固定收益基⾦於 7 ⽉表現良好，除了環球債券基⾦及港元債券基⾦，所有基⾦指數能錄得正回報。固定收益基⾦從 2023 年年初⾄今回報，除⼈⺠幣貨幣市場基⾦錄得負數外，其餘固定收益基⾦均獲得正回報。
 

【裝修設計】夫婦豪花75萬打造輕奢華風格 兩房打通建多功能主人房 【見下頁

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GUM 策略及分析師雲天輝指出，「美聯儲於七⽉份加息合乎預期， 通脹亦有受控跡象， 市場預期加息週期漸⾒終點。受惠於⾼息利率周期，強積⾦保守基⾦連續第 7 個⽉錄得正回報。相較之下，債券基⾦的回報較為波動，因此風險較保守的投資者可以考慮， 作為資⾦避風港的同時可以賺取⼀定固定收益。」

【伏工趣聞】財經公司 2萬蚊請司機 每日12個鐘 每周休1日 仲要有7項條件 請問有無收到CV ?，詳見【下一頁

 

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責任編輯：陳詠妍

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