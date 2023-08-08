  • 31°C
香港時間 : 2023808日 (週二) 19:02
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 公屋裝修 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

股樓投資
理財智慧
名人薈萃
環球政經
iMTV＋

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

SoftBank報告意外虧損 4776 億日元 願景基金部門在4-6月獲約1600億日元

環球政經 14:20 2023/08/08

分享：

分享：

日本軟銀集團SoftBank Group（9984）報告意外虧損，但其願景基金（Vision Fund）部門六個季度以來首次扭虧為盈，這得益於Arm公司估值的提高，這家芯片設計公司計劃於今年晚些時候首次公開募股。

延伸閲讀 親海駅II「平爆」價推盤　折實290萬入場　樓神趙國雄：「不用賺到盡」【下一頁

點擊圖片放大
+10
+9

願景基金部門在 4-6 月份獲得了約 1,600 億日元（11 億美元）的投資收益。如果沒有 Arm 公司的注資， Vision 基金合計或虧損 130 億日元。

同場加映 【青姐話】困難多得很 資金偏謹慎

青姐話
【青姐話】困難多得很 資金偏謹慎

受阿里巴巴集團（9988）、德國電信（DTEG）和 T-Mobile U.S. （TMUS）等主要投資項目估值下降的影響，軟銀連續第三個季度出現虧損。

軟銀淨虧損為 4776 億日元（33 億美元），小於去年同期 3.16 萬億日元的虧損額，但與市場預期的淨利潤 750 億日元形成鮮明對比。

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道--融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野精明理財盡在iMoney網站【imoneymag.com

#如欲收看更多財經評論影片請登入iMTV+【https://bit.ly/3vHyRIn

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為搶先看/See First】搶盡投資先機

記者：張瑋婷

開啟hket App，閱讀全文
AG Acquisition 財務自由 經濟 基金 晶片 香港經濟日報 阿里巴巴 Softbank 德國 美元
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

喜雅兩房業主睇淡後市　啃10%辣稅沽貨　帳損逾126萬
喜雅兩房業主睇淡後市　啃10%辣稅沽貨　帳損逾126萬
【居屋2023】新一期居屋7.31起接受申請　今年第四季進行攪珠
【居屋2023】新一期居屋7.31起接受申請　今年第四季進行攪珠
【著數優惠】買出前一丁送咒術迴戰聯乘產品 收藏卡+角色模型+限量宿儺之指筷子
【著數優惠】買出前一丁送咒術迴戰聯乘產品 收藏卡+角色模型+限量宿儺之指筷子
【青姐話】困難多得很 資金偏謹慎
【青姐話】困難多得很 資金偏謹慎
【裝修設計】33萬裝修394呎居屋「清水樓」 玄關佈局加強全屋私隱度
【裝修設計】33萬裝修394呎居屋「清水樓」 玄關佈局加強全屋私隱度
【深圳玩樂團】WeChat Pay HK 整合北上必備100個小程序 返大陸想預先落單 慳返排隊時間 ? 無內地銀行戶口都可以找數 ?
【深圳玩樂團】WeChat Pay HK 整合北上必備100個小程序 返大陸想預先落單 慳返排隊時間 ? 無內地銀行戶口都可以找數 ?
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款