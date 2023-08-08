SoftBank報告意外虧損 4776 億日元 願景基金部門在4-6月獲約1600億日元

日本軟銀集團SoftBank Group（9984）報告意外虧損，但其願景基金（Vision Fund）部門六個季度以來首次扭虧為盈，這得益於Arm公司估值的提高，這家芯片設計公司計劃於今年晚些時候首次公開募股。

延伸閲讀 親海駅II「平爆」價推盤 折實290萬入場 樓神趙國雄：「不用賺到盡」【下一頁】

▼ 點擊圖片放大 +10 +9

願景基金部門在 4-6 月份獲得了約 1,600 億日元（11 億美元）的投資收益。如果沒有 Arm 公司的注資， Vision 基金合計或虧損 130 億日元。

同場加映 【青姐話】困難多得很 資金偏謹慎

受阿里巴巴集團（9988）、德國電信（DTEG）和 T-Mobile U.S. （TMUS）等主要投資項目估值下降的影響，軟銀連續第三個季度出現虧損。

軟銀淨虧損為 4776 億日元（33 億美元），小於去年同期 3.16 萬億日元的虧損額，但與市場預期的淨利潤 750 億日元形成鮮明對比。

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道--融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野精明理財盡在iMoney網站【imoneymag.com】

#如欲收看更多財經評論影片請登入iMTV+【https://bit.ly/3vHyRIn】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為搶先看/See First】搶盡投資先機

記者：張瑋婷