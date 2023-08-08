【內房危機】惠譽：改造大城市城中村計劃長線或令大型國有房企受益　注意安置成本高且持續時間長

▲ 【內房危機】惠譽:改造大城市城中村的計劃長線或令大型國有房企受益 注意安置成本高且持續時間長

國際評級機構惠譽（Fitch）稱，內地改造大城市城中村的計劃是振興經濟的最新舉措之一，長線或令大型國有房企受益，尤其是擁有城市更新項目經驗、參與計劃中項目可能性較高的房企，但基於計劃重點針對大城市，對內房房地產投資和新房銷售的影響可能有限。

惠譽指，若地方政府需要已建成的房屋，用作補充保障性住房及安置城中村居民，在相關大城市中有未售存量住房的房企將可能受益。城中村通常指城市化進程中，吸納建造在農村土地上的街區，但最新計劃的覆蓋範圍可能會擴大到老舊城鎮社區，這對房企的提振作用可能更強。

改造可能至少持續十年

根據最新政策指引，是次城中村計劃針對城區人口在500萬以上的特大與超大城市的農村土地，而截至2021年末，有19座城市滿足上述人口標準。

不過，基於是次計劃重點針對大城市中的農村土地，或導致安置成本高於前幾輪改造活動，且持續時間更長，因城市中農村土地上的建築通常未辦理政府准建手續，而且各利益方之間的利益平衡更加複雜。上海和廣州市政府隨後發布的計劃表明， 該輪改造可能至少持續十年。

惠譽認為，計劃中項目的投資規模和推進速度，將取決於地方政府和各自融資平台獲得新融資的能力，而未清償債務高企、財政表現較弱的城市，其融資能力可能有限。

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編輯：陳韻妍