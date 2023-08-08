  • 32°C
香港時間 : 2023808日 (週二) 15:51
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

即時新聞
財經
理財
科技
中國
國際
商業
大灣區
ESG
移民百科
博客
TV

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【內房危機】惠譽：改造大城市城中村計劃長線或令大型國有房企受益　注意安置成本高且持續時間長

股市 15:41 2023/08/08

分享：

分享：

【內房危機】惠譽:改造大城市城中村的計劃長線或令大型國有房企受益　注意安置成本高且持續時間長

國際評級機構惠譽（Fitch）稱，內地改造大城市城中村的計劃是振興經濟的最新舉措之一，長線或令大型國有房企受益，尤其是擁有城市更新項目經驗、參與計劃中項目可能性較高的房企，但基於計劃重點針對大城市，對內房房地產投資和新房銷售的影響可能有限。

惠譽指，若地方政府需要已建成的房屋，用作補充保障性住房及安置城中村居民，在相關大城市中有未售存量住房的房企將可能受益。城中村通常指城市化進程中，吸納建造在農村土地上的街區，但最新計劃的覆蓋範圍可能會擴大到老舊城鎮社區，這對房企的提振作用可能更強。

改造可能至少持續十年

根據最新政策指引，是次城中村計劃針對城區人口在500萬以上的特大與超大城市的農村土地，而截至2021年末，有19座城市滿足上述人口標準。

不過，基於是次計劃重點針對大城市中的農村土地，或導致安置成本高於前幾輪改造活動，且持續時間更長，因城市中農村土地上的建築通常未辦理政府准建手續，而且各利益方之間的利益平衡更加複雜。上海和廣州市政府隨後發布的計劃表明， 該輪改造可能至少持續十年。

惠譽認為，計劃中項目的投資規模和推進速度，將取決於地方政府和各自融資平台獲得新融資的能力，而未清償債務高企、財政表現較弱的城市，其融資能力可能有限。

開市追揸沽
【開市追揸沽】中美CPI公布前大市點走？ 阿里、電訊股業績前瞻

更多【內房危機】消息    

相關文章：【內房危機】陳啟宗：沒有經歷過兩三個大周期的房地產商不可靠　「過去30年你熬過去，因政府不願你破產」

相關文章：【內房危機】碧桂園未如期支付債券息、承認「階段性流動壓力」　股價跌逾15%創9個月低

編輯：陳韻妍

 

港股 中國市場 內地物業 經濟 評級機構 惠譽 地產 廣州 上海 廣州市
看文章 ・ 賺取 ET Points

hket會員只要做齊報價專區任務並儲夠積分，就可以兌換高達$3000優惠券

立即領取

上一篇文章

【港股市況】碧桂園大挫15%、碧服跌一成　恒大物業、恒大汽車齊跌15%　恒指曾跌逾400點失牛熊綫（不斷更新）

下一篇文章

香港IPO市場於明年迎來反彈　中資券商將繼續主導全球IPO承銷
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【美股期貨】美期回軟　道指期貨跌56點、納指期貨跌0.3%（不斷更新）
【美股期貨】美期回軟　道指期貨跌56點、納指期貨跌0.3%（不斷更新）
【恒指夜期+ADR】夜期收市跌115點　騰訊ADR低港2%（不斷更新）
【恒指夜期+ADR】夜期收市跌115點　騰訊ADR低港2%（不斷更新）
【海港城母企】九置吳天海：零售市道3至4月見頂後拾級而下　荷里活廣場車流人流未回到斬人案前
【海港城母企】九置吳天海：零售市道3至4月見頂後拾級而下　荷里活廣場車流人流未回到斬人案前
【投行裁員】瑞信香港據報本周起裁減約80%投行員工　僅得約廿人可留低、較其他亞太市場「重手」（第二版）
【投行裁員】瑞信香港據報本周起裁減約80%投行員工　僅得約廿人可留低、較其他亞太市場「重手」（第二版）
【港股市況】碧桂園大挫15%、碧服跌一成　恒大物業、恒大汽車齊跌15%　恒指曾跌逾400點失牛熊綫（不斷更新）
【港股市況】碧桂園大挫15%、碧服跌一成　恒大物業、恒大汽車齊跌15%　恒指曾跌逾400點失牛熊綫（不斷更新）
【國泰293】國泰航空預告2024年推新「爾雅商務艙」　設有獨立門、哪機型最先採用？
【國泰293】國泰航空預告2024年推新「爾雅商務艙」　設有獨立門、哪機型最先採用？
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款