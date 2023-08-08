意大利政府批准今年對銀行徵收40%暴利稅 料約是20至30億歐元資金

意大利副總理表示，意大利已批准在2023年對銀行徵收40%的暴利稅，並將利用所得幫助抵押貸款持有人和減稅，導致銀行股大跌。

副總理兼基礎設施部長薩爾維尼（Matteo Salvini）在羅馬的一次新聞發布會上說：「只要看看銀行上半年的利潤，就會意識到我們談論的不是幾百萬，而是幾十億。」

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由於貸款成本飆升，同時銀行設法避免支付更多的存款，利率上升推動意大利銀行的利潤在最近幾個季度達到創紀錄的水平。

薩爾維尼說：「如果家庭和企業的貨幣成本負擔增加了一倍，那麼經常賬戶持有人獲得的收益肯定沒有增加一倍。」



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意大利將對銀行淨息差的 40% 徵稅，淨息差是銀行從貸款利率和存款利率之間的差距中獲得收入的一種衡量標準。

意大利第一大銀行意大利聯合聖保羅銀行（Intesa Sanpaolo）（ISP）股價開盤下跌近 7%，意大利聯合信貸銀行（UniCredit）（CRDI）下跌 5%。

據美國銀行估計，政府可能會從這項稅收中籌集到 20-30 億歐元的資金，這將使銀行的收益減少 2% 到 9%。

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記者：張瑋婷