【中期績】中國電信上半年純利按年增10.2% 派中期息每股0.1432元人民幣

中國電信（00728）公布今年上半年業績，期內公司營收為2,606.6億元（人民幣，下同），按年增長7.6%，淨利潤為201.53億元，按年亦增長10.2%，每股基本淨利潤為0.22元。公司亦宣布繼續派發中期息每股0.1432元人民幣，按年增19.3%。

【青姐話】困難多得很 資金偏謹慎

期內公司移動通信服務收入錄得1,016.1億元，按年增長2.7%，其中，移動增值及應用收入達到人民幣154億元，同比增長19.4%；5G套餐用戶滲透率達到73.4%。





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固網及智慧家庭服務收入達到620.2億元，按年增長3.6%，其中智慧家庭業務收入達到93億元，按年增15.7%，千兆寬帶滲透率達到20.3%；產業數字化業務收入達到人民幣688億元，按年增長16.7%，其中天翼雲收入達到人民幣459億元，同比增長63.4%。

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記者：鄭昊彤