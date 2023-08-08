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乘聯會：7月新能源車市場零售按年增逾三成 按月跌3.6%

股樓投資 17:48 2023/08/08

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中國乘用車市場信息聯席會（乘聯會）公布，2023年7月新能源車市場零售為64.1萬輛，按年增長31.9%，按月則下跌3.6%。今年首七個月累計零售為372.5萬輛，按年增長36.3%。

 

 

【青姐話】困難多得很 資金偏謹慎


按乘聯會公布，7月整體乘用車市場零售為177.5萬輛，按年下降2.3%，按月下降6.3%；而今年首七個月乘用車市場累計零售為1,129.9萬輛，按年增長1.9%。


 

延伸閱讀：【中特估】大摩指國企股估值存折讓  推薦20隻改革受惠股【見下頁

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至於批發銷量方面，7月新能源乘用車錄得批發73.7萬輛，按年增長30.7%，按月下降3.1%。今年首七個月累計批發427.9萬輛，按年增長41.2%。

 

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記者：鄭昊彤

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