【大行報告】富瑞：租金收入受寫字樓表現疲軟拖累 下調九龍倉置業目標價至45元

富瑞表示，九龍倉置業（01997）中期業績遜於市場普遍預期，大致符合該行預期，當中租金收入因期內租金減免攤銷及寫字樓表現疲軟而受到拖累，就此將目標價由50元降至45元，並將2023至2025財年基本盈測下調1%至9%。九龍倉置業周二（8日）收報35.95元，跌幅2.2%。

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不過該行亦指，租金收入下降當中部分被利息節省所抵銷，憧憬盈利增長可能從明年起會重新加快，予「買入」評級。而公司將負債率降至20.1%，在利率上升的環境下可節省融資成本。





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該行預計，隨著租戶重續租約，租金減免攤銷的影響將於2023至2025年逐漸消退，而近期壓力料會持續存在。管理層指出，零售物業租賃相關查詢情況有所改善，但因宏觀經濟因素對下半年前景維持審慎，又預期商業物業的供應過剩情況將於未來兩年仍然持續，有計劃透過進行翻修以提供競爭力。

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記者：鄭昊彤