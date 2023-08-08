  • 31°C
香港時間 : 2023808日 (週二) 17:26
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 公屋裝修 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

股樓投資
理財智慧
名人薈萃
環球政經
iMTV＋

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【大行報告】富瑞：租金收入受寫字樓表現疲軟拖累 下調九龍倉置業目標價至45元

股樓投資 16:15 2023/08/08

分享：

分享：

富瑞表示，九龍倉置業（01997）中期業績遜於市場普遍預期，大致符合該行預期，當中租金收入因期內租金減免攤銷及寫字樓表現疲軟而受到拖累，就此將目標價由50元降至45元，並將2023至2025財年基本盈測下調1%至9%。九龍倉置業周二（8日）收報35.95元，跌幅2.2%。

 

 

 

 

【青姐話】困難多得很 資金偏謹慎

 

 

不過該行亦指，租金收入下降當中部分被利息節省所抵銷，憧憬盈利增長可能從明年起會重新加快，予「買入」評級。而公司將負債率降至20.1%，在利率上升的環境下可節省融資成本。


 

 

【快手 1024】快手續回購93.7萬股 有大行睇重上「紅底」？【見下頁

點擊圖片放大
+5
+4

 

 

該行預計，隨著租戶重續租約，租金減免攤銷的影響將於2023至2025年逐漸消退，而近期壓力料會持續存在。管理層指出，零售物業租賃相關查詢情況有所改善，但因宏觀經濟因素對下半年前景維持審慎，又預期商業物業的供應過剩情況將於未來兩年仍然持續，有計劃透過進行翻修以提供競爭力。

 

 

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道--融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野精明理財盡在iMoney網站【imoneymag.com

#如欲收看更多財經評論影片請登入iMTV+【https://bit.ly/3vHyRIn

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為搶先看/See First】搶盡投資先機

記者：鄭昊彤

開啟hket App，閱讀全文
九倉 買入 九龍倉置業（01997） 行業 暴雨 目標價 港股 大行報告 經濟

上一篇文章

【華晨1114】華晨主席上周遭廉署拘留調查 今復牌股價跌3.8%

下一篇文章

惠譽：大型國企受惠中國城中村改造 對新房銷售影響有限
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【青姐話】困難多得很 資金偏謹慎
【青姐話】困難多得很 資金偏謹慎
喜雅兩房業主睇淡後市　啃10%辣稅沽貨　帳損逾126萬
喜雅兩房業主睇淡後市　啃10%辣稅沽貨　帳損逾126萬
【著數優惠】買出前一丁送咒術迴戰聯乘產品 收藏卡+角色模型+限量宿儺之指筷子
【著數優惠】買出前一丁送咒術迴戰聯乘產品 收藏卡+角色模型+限量宿儺之指筷子
【居屋2023】新一期居屋7.31起接受申請　今年第四季進行攪珠
【居屋2023】新一期居屋7.31起接受申請　今年第四季進行攪珠
【裝修設計】33萬裝修394呎居屋「清水樓」 玄關佈局加強全屋私隱度
【裝修設計】33萬裝修394呎居屋「清水樓」 玄關佈局加強全屋私隱度
【深圳玩樂團】WeChat Pay HK 整合北上必備100個小程序 返大陸想預先落單 慳返排隊時間 ? 無內地銀行戶口都可以找數 ?
【深圳玩樂團】WeChat Pay HK 整合北上必備100個小程序 返大陸想預先落單 慳返排隊時間 ? 無內地銀行戶口都可以找數 ?
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款