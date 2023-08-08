香港IPO市場於明年迎來反彈　中資券商將繼續主導全球IPO承銷

由於經濟和政策前景不明朗，全球IPO活動依然低迷。中國的融資活動也有所放緩，但仍能保持全球上市活動的主導地位。中國傾向偏寬鬆的貨幣政策以支撑疲弱的經濟，與美國貨幣環境趨緊形成鮮明對比。中國的資本市場改革將增加直接融資渠道，從而有望鼓勵在海外上市的企業回流。中國政府亦承諾將幫助戰略性和新興産業領域的國有企業在上海科創板上市。

市場對美國銀行體系和經濟健康狀况的擔憂，加上中國相對强勁的待上市項目，推動中資券商繼續主導全球IPO承銷排行榜。中信建投、中信證券和中金公司位居中國股票IPO承銷排行榜前三位，合計市場份額達37.77%。高盛、摩根士丹利和美銀證券均已跌出榜單前十名。外資公司仍然較難打入中國的投資銀行業務。

2023年上半年，中資公司在全球總計完成181筆IPO，相較2022同期上升8%。總集資額360.2億美元，融資規模同比上年同期亦下降近16%。其中，工業、科技以及周期性消費品行業的集資款和IPO數量佔所有行業前三。在中資全球前十大IPO發行人中有九家選擇A股上市，其餘一家選擇港股上市，其中晶合集成以17.82億美元的融資規模位列榜首。

期內，有25家中資公司在港交所上市，高於2022年上半年的14家。總集資額也同時期增長12%，達到165億元港幣。行業分布以金融、工業，和消費品爲主。然而，募資額排前十的IPO中，六家公司上市迄今已跌破發行價，僅有三家消費品公司漲幅高於10%。

2023 年上半年僅有37家企業於A股上市，相較2022年同期下降91%。集資總額爲24.3億美元，同期對比下降84%。集資總額和上市數量為5年最低。隨著中國從疫情中重新開放，以及二月在全國範圍內採用IPO注册制後，未完成的公司上市申請得到了處理，但在轉向新的IPO申請制度後，監管機構加强了對投行盡職調查標準的審查，導致更多公司中止或暫停上市申請。

我們認爲，由於內地經濟復甦乏力拖累投資股市情緒，香港IPO市場或將推遲至2024年才迎來反彈。由於股市低迷，一些企業雖已獲得原則上上市批准，仍可能推遲股票發行計劃。然而，香港IPO市場長遠前景依然光明，主要受惠於中資科技巨頭重組、獨角獸企業上市、中美關係緊張之際中概股回歸、融資計劃重啓、將在港上市外企納入港股通以及放寬高增長科技公司的上市規則等。

即使中美兩國監管機構開展審計合作，中美加速脫鈎的風險會刺激在美上市的中資企業轉向香港市場。最大的20家在美上市中資企業中，已有16家在港交所進行雙重主要上市或二次上市。

假如僅在美國上市的公司亦回港上市，並且港股成交額保持在ADR的三分之一左右，根據我們的計算，港交所的成交額有望增長5%，息稅折攤前利潤（EBITDA）或會增長1.6%左右。

責任編輯︰梁浩碩