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【華晨1114】華晨主席上周遭廉署拘留調查 今復牌股價跌3.8%

股樓投資 16:30 2023/08/08

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華晨中國（01114）及同系新晨動力（01148）發出通告，披露於今年8月3日，廉政公署到訪公司香港主要營業地點執行一項搜查令。同時，集團主席及執行董事吳小安於同日被廉署拘留調查，懷疑涉及及觸犯香港法例第201章《防止賄賂條例》第9( 1) ( a)條，並於8月4日在不獲起訴情況下保釋外出。

自上周四（3日）停牌後，華晨及新晨動力周二（8日）下午1時復牌，華晨收報3.79元，下跌3.8%，成交額2.7億元；新晨動力逆市收報0.29元，上升5.5%，成交額53萬元。

【延伸閱讀】【大行報告】大摩：港交所核心收入乏增長  維持減持評級 降目標價至251元【見下頁

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兩間公司提到廉署的調查並無對集團造成重大不利影響，業務及運作維持正常，將於適時就廉署調查尋求法律意見。

【延伸閱讀】：【內房危機】摩通降碧桂園評級至減持 目標價大削6成至毫子股【見下頁

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【同場加映】【青姐話】困難多得很 資金偏謹慎

青姐話
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記者：李兆明

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復牌 停牌 廉政公署 新晨動力（01148） 華晨中國（01114） 市場動向 港股

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