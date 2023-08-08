【華晨1114】華晨主席上周遭廉署拘留調查 今復牌股價跌3.8%

華晨中國（01114）及同系新晨動力（01148）發出通告，披露於今年8月3日，廉政公署到訪公司香港主要營業地點執行一項搜查令。同時，集團主席及執行董事吳小安於同日被廉署拘留調查，懷疑涉及及觸犯香港法例第201章《防止賄賂條例》第9( 1) ( a)條，並於8月4日在不獲起訴情況下保釋外出。

自上周四（3日）停牌後，華晨及新晨動力周二（8日）下午1時復牌，華晨收報3.79元，下跌3.8%，成交額2.7億元；新晨動力逆市收報0.29元，上升5.5%，成交額53萬元。

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兩間公司提到廉署的調查並無對集團造成重大不利影響，業務及運作維持正常，將於適時就廉署調查尋求法律意見。

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記者：李兆明