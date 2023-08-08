富途毛君豪：亞馬遜令人大跌眼鏡？ 　交出超預期成績表

▲ 亞馬遜第二季交出亮麗業績，圖為公司創辦人貝索斯

亞馬遜（美：AMZN）在2023年第二季度交出了一份令人驚艷的成績單。公司的收入和利潤全面超出市場預期，並給出了樂觀的第三季度指引。具體來說：

亞馬遜第二季度實現營收1343.83億美元，同比增長10.85%，超出彭博一致預期1315.87億美元的營收與8.54%的增長預期；二季度實現經營利潤76.8億美元，大幅超過市場預期的47.2億美元。二季度最終實現淨利潤201億美元，換算為攤薄每股盈利為2.69美元，同比增長21%，市場預期2.55美元。

亞馬遜在電子商貿、雲計算和廣告等多個領域都展現了強勁的競爭力和創新能力，並帶來了亮眼的業績表現。

電子商貿業務繼續創造利潤驚喜：北美業務（825.5億元）和國際業務（297億元）的收入和利潤均超出市場預期。北美業務受益於美國消費支出復蘇、通脹緩解和消費者可支配收入增長驅動零售業務增長，而履約網絡的改造降低了物流和能源成本。Prime Day 購物活動創造了亞馬遜最好的銷量歷史記錄。

AWS業務利潤率終止下滑趨勢：AWS業務增速高於市場預期（12% VS 10%），並有望在下個季度重新加速增長（增速連續第六個季度下降）。AI有望給AWS帶來新的需求，AWS無論在算力層、中間層和應用層均有佈局，並推出了多款新產品和解決方案。AWS利潤率下滑趨勢在本季度停止（與上一季度的24%幾乎一致）。在AWS 增速重新加快和利潤率停止下滑的雙利好下，下一季AWS 業務也是值得期待的。

廣告業務增速加快：廣告業務收入（107億美元）增速高於市場預期（22% VS 17.6%），並環比加快。廣告業務受益於美國經濟環境持續改善、亞馬遜用戶數據和轉化率的優勢、以及品牌創新與合作的推動。而「環比加快」更加是關注點，意味著管理層的廣告策略和眼光正確，將為公司帶來中長期的增長動力。

亞馬遜第三季指引超出預期

最令市場欣喜的是亞馬遜對第三季度的指引遠超預期。亞馬遜預計第三季度：

營收將在1380億至1430億美元之間，同比增長9%至13%，高於市場預期的1383億美元；經營利潤將在55億至85億美元之間，高於市場預期的54.1億美元，也高於去年同期的25億美元；

全年資本開支將略高於500億美元，而2022年為590億美元，其中履約和倉儲方面的支出將繼續同比下降，人工智能和大語言模型方面的投入將顯著影響AWS方面的資本開支。

亞馬遜的第三季度指引反映了公司對零售業務的積極預期，以及對AWS業務的信心。我們認為亞馬遜在電商、雲計算和廣告等多個領域都有著強大的競爭優勢和創新能力，並能夠應對宏觀環境變化和行業挑戰。我們預計亞馬遜在下半年將繼續保持穩健的增長和利潤水平。

亞馬遜目前估值低於近5年平均值 下一技術阻力位為何方？

亞馬遜業績公佈後首日股價裂口跳升，一度高見143.63，最終收報139.57，上升8.27%。儘管出現大裂口兼創下自2022年8月17日以來近一年的新高。但考慮到此良好業績，考慮到公司各業務重拾增長動力，加上當前遠期 EV/EBITDA低於近五年均值，本人認為，後續仍有相當可觀的上漲空間。從技術分析看，若然突破一年前的關鍵高位146.57後，下一技術目標位已經是2022年3月見過的170.83元高位了，潛在升幅達22%。止蝕位可放於50天線，目前位於127.8附近並持續上升中。

【關於作者】毛君豪現為富途高級分析師，為證監會持牌人，其及其有聯繫者並無擁有上述建議股份發行人之財務權益。毛君豪於英國諾丁咸大學畢業， 擁有金融碩士學位，超過12年金融行業及投資經驗，擅長香港及美國的新經濟版塊，風格主要為穩守突擊型。