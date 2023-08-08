曾淵滄：租金上升難推升樓價

近日有報道指香港住宅租金正在上升，租金回報率也在上升，不過租金回報率上升並不會推動樓價上升。

租金回報率上升有2個原因。一個原因是租金的確上升，拉高了租金回報率；另一個原因是樓價下跌或不升，使到買樓的租金回報率上升。

買樓人少租樓人多

租金為甚麼上升？原因有3個。有一個原因是買樓的人少了，但這些人還是有住屋需要，只能先租用房子。

另一個原因是買樓收租的人也少了。現在買樓收租，除非自己有首置的資格，否則得付15%的從價印花稅（AVD），不值得。若把15%印花稅成本也算進去，買樓收租就更低。而且，將來賣樓，除非樓價上升15%，否則賣樓還得虧本。近一段日子，傳媒多的是蝕讓樓房的新聞。

15%從價印花稅實施初期，有人借子女的名義買樓收租，也有夫婦聯名的房屋，轉為夫婦一方單人擁有，另一人就有了首置資格買樓，不必付15%從價印花稅。不過，從價印花稅措施已推出多年，上述避稅方法也少人用了。想避稅買樓的人也早已用上了，用子女的名義也容易出現家庭糾紛。總之，以首置名份買樓收租的人也不多，新的買樓收租人的確少了。目前的租盤大多數是多年前，未有從價印花稅之前買下的，這些樓房，賣一個少一個，新買家很可能是買來自住的首次置業者。整體租盤也自然少了，這是推高租金的第三個原因。

據說，因為想買樓的人少了，想租樓的人多。一些地產代理賣樓的人轉賣為租，將來才連租約出售。不過，多少人買連租約出售的樓宇？首次置業者買樓的原因就是自住，連租約買入，將來要趕走租客，多費功夫！如果目前「交吉」樓賣不出，加上租約就更難賣。

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人才遠水難救近火

相信這種情況還會持續一段時間，香港特區政府搶人才計劃下來的人才，要住滿7年，取得永久居民身份才可以首置的名份買樓，而不需交30%的買家印花稅（BSD）及從價印花稅。如果他們在買樓時先付30%的額外「辣招」稅，7年後才取回。多少人會先買樓付額外30%的稅，等7年後才取回？因此，這群剛入境的人才多數會先租後買，住滿7年後才買。結果，這批搶來的人才又使到香港的租客數量增加了。

目前，美國加息周期的確可能見到，但是一日不減息，仍然是高息環境，香港樓價也不易上升，無法推動想買樓收租的投資者進場。

節錄自第824期《iMoney Wealth》置業安居

編輯：譚翠兒

撰文 : 曾淵滄 中原城市指數創辦人之一，現為財經評論員，熟悉本港樓市走勢與經濟的關係，憑創立中原城市指數奪得2001年城市大學最佳商業應用研究獎。為英國曼徹斯特大學管理科學博士及英國蘭卡士特大學運籌學碩士。