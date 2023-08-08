建行(亞洲)夥拍 Visa 推出全新「eye Visa Signature」信用卡 「11常常賞」餐飲簽賬專享高達11%現金回贈 全港首推SmartDelay™ 服務

中國建設銀行(亞洲)股份有限公司(「建行(亞洲)」)攜手Visa推出全新專為年輕消費群於後疫情時代的多元消費需求和消費模式而設的eye Visa Signature信用卡，配合清新活潑的卡面設計，提供升級版的餐飲、網購及旅遊體驗。全新eye Visa Signature信用卡享有永久免年費，主推「11常常賞」禮遇，餐飲簽賬專享高達11%現金回贈，更為全港首張提供SmartDelay™服務的信用卡，網購及使payWave日常消費更可賺取2%現金回贈，或以儲積分形式兌換飛行里數，以低至3港元兌換1里。新生代藝人游嘉欣更為eye Visa Signature信用卡拍攝電視廣告，以「星級卡主」身份分享全新eye Visa Signature信用卡的精彩體驗。

建行(亞洲)副行長陳麗明女士出席全新eye Visa Signature信用卡發佈會時表 示: 「建行(亞洲)信用卡的業務發展策略，一直著重為客戶提供貼心的消費體驗，迎合市場所需，所以令信用卡業務有穩健的增長。2023年上半年較去年同期，信用卡消費簽賬額有近兩成增長，其中餐飲及旅遊方面消費增長最為明顯，分別較去年同期上升近一倍及三倍，優於市場平均。另外，2023上半年整體信用卡貸款額比去年同期增長近4成，其中消費分期比2019年疫情前的消費分期貸款額超出三倍。我們更以大數據深入分析客戶消費的模式和用卡習慣，以進一步優化產品，推出更個性化的服務和產品，提高客戶滿意度。建行(亞洲)很高興能與Visa攜手推出全新eye Visa Signature信用卡，進一步抓住後疫情時代轉變的消費模式，貼心照顧消費者多樣化的餐飲、網購及旅遊等需要，擴大年輕客群的覆蓋面；全新的eye Visa Signature信用卡更為全港首張提供SmartDelay™服務的信用卡，滿足客户對外遊保障的需求。」

Visa香港及澳門區董事總經理梁普寧女士表示: 「過去幾年香港消費者的生活習慣及消費模式雖然經歷不少變化，但恆常不變的是大家對『食』的要求，不論親朋在外聚餐或外賣到家，食得好始終相當重要。全新eye Visa Signature信用卡，以及其精彩的餐飲網購禮遇，正正可緊扣廣大香港市民。我們很高興與建行 (亞洲) 攜手合作，協助消費者發掘前所未有的美饌體驗。」

▲ (左起) 游嘉欣小姐、建行(亞洲)副行長陳麗明女士及Visa香港及澳門區董事總經理梁普寧女士為是次eye Visa Signature信用卡合作拍照留念。

▲ (左起) 建行(亞洲)信用卡及個人貸款業務部主管馮詠怡女士、游嘉欣小姐、建行(亞洲)副行長陳麗明女士、Visa香港及澳門區董事總經理梁普寧女士、Collinson北亞區董事總經理李怡安先生及Alke Management市場總監Alex Liu先生於台前拍照留念，慶祝eye Visa Signature信用卡發佈。

eye Visa Signature 信用卡一系列精彩優惠包括：

11 常常賞！高達 11%餐飲消費現金回贈

每月 11 日，eye Visa Signature信用卡客戶只需通過簡單任務#，於食肆或外賣平台作的餐飲消費，即9%現金回贈。此外，若同時以eye Visa Signature信用卡網購或使用payWave付款，更可享額2%的現金回贈獎賞，盡享高達11%現金回贈。

日常網購或Visa payWave消費 賺取2%現金回贈

eye Visa Signature信用卡客戶憑卡於網上購物或於全港支持Visa payWav支付商戶消費可賺2%現金回贈，或以儲積分形式兌換飛行里數，以低至於3港元兌換1里，一邊消費一邊賺取更多。

全港首張信用卡提供SmartDelay™服務

當外遊遇上航班延誤，eye Visa Signature信用卡客戶可優先享受SmartDelay™服務保障。只需於航班原定離境時間前簡單登記，若遇航班延誤，持卡人及最多四位同行旅客可以一同進入機場貴賓候機室休息等候，從容享受外遊無憂的體驗。

尊享禮遇！攜手知名食肆，提供饗宴禮遇

建行(亞洲)更專為eye Visa Signature信用卡客戶帶來一系列專屬饗宴禮遇，指定期內客戶可於知名星級食府Amelia Hong Kong尊享獨家菜單及買一送一優惠；此外，在Quan Alley寬巷子、Grill Manten-boshi 滿天星、Sushi Hisayoshi鮨央泰、Umai SushiKan鮨勘等熱門餐廳消費，持卡客戶也可享有特別折扣優惠，享受精彩的用餐體驗。

限時優惠！海港城消費禮遇，電子現金券高達5,500港元

由即日起至 2023年9月17日，eye Visa Signature信用卡客戶於海港城簽賬滿指定金額，可享高達5,500港元*電子現金券獎賞。

迎新專屬！最高現金回贈可達800港元

新客戶成功申請eye Visa Signature信用卡並於發卡後首3個月內總簽賬分期金額達15,000港元或以上，即可享800港元現金回贈；或於發卡後首2個月內總簽賬金額達8,000港元或以上，亦可獲得500港元現金回贈。

請即到以下宣傳網頁觀看全新廣告及了解詳情: www.asia.ccb.com/hk/2023eyevs

以上優惠須受有關條款及細則約束。如欲查詢詳情，請致電+852 3179 5533，或瀏覽 www.asia.ccb.com/hk/2023eyevs 。

借定唔借？還得到先好借！

備註：

# 任務1: 於2023年9月11日起的每月11日進行登記；任務2: 於每指定階段累積合資格本地零售簽賬滿8,000港元 (單一簽賬淨值滿500港元或以上) 。

* 「海港城高達5,500港元獎賞」計算如下：持卡人於推廣期內憑建行（亞洲）eye信用卡於海港城商戶簽賬滿10,000港元或以上5次，當中1次滿25,000港元或以上，共可換領4,500港元電子美食現金券及1,000港元海港城禮品卡。每位信用卡會員於整個推廣期最多可獲5,500港元獎賞。

關於中國建設銀行(亞洲)股份有限公司

中國建設銀行(亞洲)股份有限公司(「建行(亞洲)」)是中國建設銀行股份有限公司在香港地區的全功能綜合性商業銀行服務平台，是建行集團海外業務旗艦。建行(亞洲)擁有多功能牌照，業務涵蓋零售銀行服務、商業銀行服務、企業銀行服務和金融市場服務等，在人民幣業務、金融科技、跨境服務、綠色金融等領域具備行業領先優勢。透過建行集團在內地及香港的龐大網絡和多元化的服務渠道，建行(亞洲)向個人、企業及機構客戶提供全方位、一站式綜合金融解決方案。始終秉承「以市場為導向、以客戶為中心」的經營理念，建行(亞洲)以綜合化經營平台為基礎，以金融科技為核心驅動力，以創新發展為引領，為廣大社會公眾提供高效、安全、嶄新的智慧銀行服務。

更多有關建行(亞洲)之詳情，請瀏覽 www.asia.ccb.com。



（特約）