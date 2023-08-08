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【一時佳話@iM網欄】人事處理之　草是藍色的

名人薈萃 15:10 2023/08/08

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有一天，驢子和老虎在森林裏閒來無事，一起談天說地，期間談及顏色的話題，驢子說：「草是藍色的。」
老虎：「錯，草是綠色的。」
驢子：「你才錯，草真是藍色的！」
雙方各執一詞，愈辯愈烈，牠們決定找森林之王獅子仲裁評理。
當牠們來到獅子王跟前，驢子搶着說前因後果，之後喊道：「大王，草是藍色的，對吧！」
獅子：「沒錯，草是藍色的。」
驢子得意說：「大王，老虎自己錯，我糾正牠，牠還頂撞我，請你重重罰牠！」
獅子宣布：「罰老虎5年禁言！」
驢子留下老虎與獅子，既高興又滿意地走了。老虎：「大王，你為甚麼要罰我？難道草真是藍色的？」
獅子：「草其實是綠的。」
老虎驚訝道：「那你為甚麼要懲罰我？」
獅子：「我罰你與草是甚麼色無關！我罰你，是因為曾與我爭森林之王寶座的你，竟然與這隻白痴驢子爭論半天！最大的問題是，你竟然還來問我這個白痴問題，浪費我的時間！」


滾水中無倒影
筆者分享這故事的原因，是最近筆者旗下一位經理跟筆者投訴，說某新同事接洽他的客戶，這不道義。聽罷後，筆者立刻聯絡該新同事的上司了解，並強調「同事客不可窺」的規則。
上司解釋也好，打完場也好，向筆者表示是誤會一場，並會親自向經理解釋和道歉。
後來經理又找筆者，表示那上司和新同事已很有誠意向他解釋和道歉，並表示不會再聯絡他的客戶。當筆者天真地以為事件已告一段落時，誰知那經理發了幾十幅WhatsApp截圖給筆者，主要是他、上司、新同事和客戶不同組合的對話內容。總之想證明這不是誤會，是新同事有意為之。
坦白說，筆者看了一頁截圖便沒有再看，問：「你提供的截圖足夠證實新同事違規嗎？」
「不足夠，但我覺得他存心做的，不信你看看！」
「你想我炒了他？」
「不是。」
「既然你不是想他死，證據又不足，人家也跟你道歉，並表示不會再犯，那你還在跟我磨蹭甚麼？」

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結緣而不結怨
本來這經理是受害者，值得支持，但得勢不饒人，不懂見好就收，除很難令人欣賞外，更令筆者對他人事處理評價改觀。反而那上司既圓滑又懂彎腰，人事處理上更高一班。
小時候，我們犯錯，老一輩大多用打罵方式來處理，希望借此令我們留下深刻的教訓，從此不會再犯。其實，打罵只是手段而非目的本身，教育和改善才是目的。打罵也只是其中一種方式，但絕不是唯一的方式。在筆者而言，那種方式有用，後遺症少便用哪種。其實，這驢子經理辦事能力很高，但「衰衝動」，看不清事件本質，浪費自己的時間之餘，還四處結怨。正所謂滾水中看不到倒影，盛怒中看不到真相，大家思之慎之。

本文節錄至807期Focus《一時佳話》。

作者＿周榮佳

作者簡介：作者簡介：從事保險業逾廿年，擁有15個專業資格的暢銷書作家。現職某大保險公司資深區域總監。Wave除獲HKFI年度傑出保險代理、GAMA最高管理成就獎、《iMoney》香港保險風雲人物外，更獲選亞洲年度最佳保險領袖，在業界享負盛名。

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