【私隱安全】中國草擬人臉識別技術使用規則　加強保障個人私隱安全

▲ 草案規定，社區管理部門應為居民提供其他身份證明的選擇，如果他們拒絕使用面部識別系統，應允許他們進入。（法新社）

人臉識別技術在中國已廣泛應用，早於2020時，東莞有公廁為防止紙巾被浪費，安裝了「人臉識別廁紙機」，結果引起公眾和監管部門的關注。中國國家互聯網信息辦公室日前就徵求公眾意見，草擬人臉識別技術的使用規則，以加強保障個人私隱安全。

【AI答案】研究：ChatGPT回答編程問題 錯誤率達52%

根據《人臉識別技術應用安全管理規定（試行）（徵求意見稿）》內容，草案規定只有在具有特定目的和充分的必要性，並採取嚴格保護措施的情況下，方可使用人臉識別技術處理人臉資訊。

至於酒店、銀行、車站、機場、體育場館、展覽館、博物館、美術館、圖書館和其他商業場所，除非現行法律或行政規定已經要求使用這種技術，否則不應強迫、誤導、逼迫或威脅個人接受面部掃描技術以驗證他們的身份，以處理業務或提高服務質量為理由。

公共場所使用 應向網信部門備案

草案亦規定，社區管理部門應為居民提供其他身份證明的選擇，如果他們拒絕使用面部識別系統，應允許他們進入。此外，使用人臉識別技術處理人臉資訊時，也應當取得個人的單獨同意或者依法取得書面同意。

【Zoom AI】Zoom更新服務條款 有權利用客戶數據訓練AI模型

再者，旅館客房、公共浴室、更衣室、衛生間及其他可能侵害他人隱私的場所，也不得安裝圖像採集、個人身分識別設備。若在公共場所使用人臉識別技術，或者存儲超過1萬人人臉資訊的人臉識別技術使用者，應當在30個工作日內向所屬地市級以上網信部門備案。

責任編輯：陳卓賢

《ET贏商有計》每集請來香港企業品牌，分享疫下營商Tips。即看最新一集：