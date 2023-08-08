【SoftBank】軟銀集團首季意外虧損4776億日圓　阿里巴巴持股未實現估值虧損約5534億日圓

▲ 【SoftBank】軟銀集團首季意外虧損4776億日圓 願景基金期內錄得投資收益1600億日圓

孫正義的軟銀集團（SoftBank Group）公布，截至6月底止，首季淨虧損4776億日圓（約257億港元），連續3季錄得虧損，遠遜於市場原預期的750億日圓盈利。不過，以投資科技股為主的願景基金（Vision Fund）期內錄得投資收益1600億日圓，終止連續5季虧損的劣勢。

阿里巴巴持股未實現估值虧損約5534億日圓

軟銀公告指，集團首季錄得6897億日圓投資虧損，當中包括已實現收益177億日圓，以及未實現估值虧損6204億日圓，當中主要受到阿里巴巴 （09988） 、德國電信及T-Mobile等股價下跌所致，以及衍生工具投資虧損970億日圓。

期內軟銀的阿里巴巴持股未實現估值虧損約5534億日圓，部分被利用阿里巴巴股票作預付遠期合約相關的衍生收益7699億日圓收益所抵銷。

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編輯：陳韻妍