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【SoftBank】軟銀集團首季意外虧損4776億日圓　稱已完全變現阿里巴巴持股　CFO：謹慎重啟投資

股市 21:49 2023/08/08

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【SoftBank】軟銀集團首季意外虧損4776億日圓　願景基金期內錄得投資收益1600億日圓

日本富豪孫正義軟銀集團（SoftBank Group）公布，截至6月底止，首季淨虧損4776.73億日圓（約257億港元），雖按年收窄84.9%，但仍遠遜於市場原預期的750億日圓盈利。

軟銀集團管理層在分析員簡報上提到，已經將阿里巴巴 （09988） 完全變現（fully monetized），阿里巴巴持股權益價值已由去年同期的21.7萬億日圓，大幅下降至不足200億日圓。

軟銀集團簡報補充，阿里巴巴持股權益價值，即是阿里持股截至6月市值，減去A）阿里持股所訂立的預付遠期合約到期日結算金額，及B）利用阿里持股訂立的保證金貸款金額。以此推算，軟銀已利用大部分阿里持股訂立預付遠期合約變現。

阿里巴巴持股未實現估值虧損約5534億日圓

軟銀連續第三個季度虧損，主要受到阿里巴巴、德國電信及T-Mobile等股價下跌所致，以及衍生工具投資虧損970億日圓。期內軟銀的阿里巴巴持股未實現估值虧損約5534億日圓，部分被利用阿里巴巴預付遠期合約相關的衍生收益的7699億日圓所抵銷。

不過，以投資科技股為主的願景基金（Vision Fund）期內錄得投資收益1600億日圓，終止連續5季虧損的劣勢，主要受惠芯片設計公司Arm 估值上漲。

後藤芳光：謹慎重啟投資

軟銀首席財務官後藤芳光在電話會議上表示，此前因嚴峻的市場狀況而削減投資活動，現時軟銀謹慎地恢復投資。後藤指出，過去幾個月，股市及私人市場證券均出現復甦，軟銀冀在恢復投資活動時取得良好的平衡。

市場關注Arm 秘密提交美股IPO申請後最新進展，後藤稱，自己沒有關於 Arm 何時上市或達到多少估值的消息，但相信 Arm 將為軟銀願景基金作出「大量」貢獻，並形容「Arm IPO計劃進展非常順利」。

相關文章：【商湯20】商湯挫逾2%　軟銀上周一減持1490萬股商湯、蝕讓22%　近3個月勁沽價值5.5億股份

相關文章：【新股IPO】軟銀傳分拆日本支付商PayPay美國上市

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編輯：陳韻妍

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