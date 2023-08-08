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【汽車股】比亞迪吉利挫3%　內地多家車企8月官宣降價、下半年價格戰或再重臨

股市 14:40 2023/08/08

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【汽車股】內地多家車企8月官宣降價、下半年價格戰或再重臨

內媒報道，由於內地新能源車企上半年的銷量目標達成率普遍偏低，企業下半年紛紛啟動沖量工作，下半年車市價格戰或再開啟。進入8月份以來，多家車企通過官降、新車優惠、終端讓利等不同形式加入降價大軍，涵蓋車型超20款，價格從5萬元到30萬元人民幣不等。

汽車股向下，比亞迪 （01211） 、吉利 （00175） 、長汽 （02333） 、蔚來 （09866） 、小鵬 （09868） 、理想 （02015） 均跌約3%，恒大汽車 （00708） 大插15%。而汽車經銷商中升 （00881） 跌5.8%，永達汽車 （03669） 、美東汽車 （01268） 跌3%至5%。

報道指，進入8月份，上汽大眾打響了降價的第一炮，宣布8月1日至8月31日期間，上汽大眾旗下9款SUV車型降價。零跑汽車 （09863） 宣布旗下C系列部分車型降價，包含兩款C11車型以及三款C01車型，其中C01車型最高降幅達到2萬元。

而長城汽車 （02333） 旗下歐拉品牌日前也推出限時優惠活動，旗下多款車型迎來大幅降價，最高可享受3萬元現金優惠，涉及車型包括歐拉閃電貓、歐拉好貓、歐拉好貓GT木蘭版和歐拉芭蕾貓。

中國乘聯會秘書長崔東樹表示，下半年車企出現價格戰的概率較大，各品牌在插電混動領域的市場爭奪將會更為激烈。

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編輯：姚卓然

 

港股 比亞迪 零跑汽車（09863） 蔚來－SW（09866） 汽車 大眾 新能源 汽車股 永達汽車（03669） 美東汽車（01268）
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