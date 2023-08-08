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【內房危機】陳啟宗：沒有經歷過兩三個大周期的房地產商不可靠　「過去30年你熬過去，因政府不願你破產」

股市 14:26 2023/08/08

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【內房危機】陳啟宗：沒有經歷過兩三個大周期的房地產商不可靠　「過去30年你熬過去，因政府不願你破產」

內地房地產問題持續，恒隆地產 （00101） 董事長陳啟宗在博鰲房地產論壇表示，全世界沒有一個房地產行業能夠30多年沒經歷過一個大的破產潮，而內地房地產市場過去30年沒有經過大的波動，沒有經過大的破產潮，所以房地產商以為他們永遠立於不敗之地，但事實並非如此，而且「沒有經歷過兩、三個大周期、大起落的房地產商，是不可靠的房地產商」。

房地產泡沫破裂後一定有很多後遺症

陳啟宗指，政府幫了好多房地產商的忙，「過去30年你應該破產的沒有破產，你熬過去了不是因為你本領大，是因為政府不願意你破產，給了你一次又一次的機會」。

不過，他認為，內地房地產的高周轉模式是不可持續的，總有一天會破滅，房地產泡沫吹得太大，破裂之後一定有很多的後遺症，對於老百姓對經濟的信心、花錢的信心，都會受到大的影響，對中國的經濟也不會是一個好事，但他相信，房地產行業絕對沒問題，一定會持續下去的，「問題不是行業會不會出事，問題是你跟我還會不會在，這是一個切身的問題」。

房地產行業必須回歸理性

「房地產行業必須回歸理性，希望這次的教訓，讓仍然在房地產行業裡繼續下去的朋友們能夠回歸理性。」

陳啟宗希望，內房行業能夠有一天以市場力量為主導，「當然需要有合理的調控，但是必須要非常小心，非常有鑑別力，來制定什麼時候該調控，調控力度多大，怎麼調控」。

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編輯：陳韻妍

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