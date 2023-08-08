美90歲參議員要人提醒先表決 簽授權書被質疑無行為能力

美國民主黨參議員范斯坦（Dianne Feinstein）已届90歲高齡，早前於參議院表現錯亂，需黨友提醒才懂得表決。美媒再揭范斯坦已簽署授權書讓女兒成為受權人，引起外界質疑她是否沒有行為能力。

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范斯坦上月底出席參院撥款委員會聽證會時，參議院撥款委員會主席穆雷（Patty Murray）已提醒范斯坦只需說贊成就好（Just say aye）。

但范斯坦似乎搞不清楚目前並非其發言時間，繼續長篇大論，要穆雷反覆提醒其需說贊成。

美媒報道，范斯坦已簽署一份授權書，賦予其女兼前三藩市法官凱瑟琳 (Katherine) 處理范斯坦部分事務的權力。

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據悉，人們簽署授權書有時是為方便起見，或是處於遺產規劃目的。另一原因則為授權人為缺席或無行為能力的情況提前作準備。

范斯坦簽署授權書讓女兒成為受權人一事，加上她今年較早時因感染帶狀皰疹請假三個月，都令外界質疑以其健康狀態是否能繼續擔任參議員一職。

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責任編輯：鄭錦玲