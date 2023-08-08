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挪威裁定META侵犯用戶私隱 下周一起每日罰款逾76萬

環球社會熱點 14:17 2023/08/08

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北歐國家挪威的數據保護機構Datatilsynet早前裁定，社交平台Facebook母企META侵犯用戶私隱，將在下周一（14日）起每日罰款100萬挪威克朗（約76.7萬港元），除非META修正違規行為。

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Datatilsynet於7月17日已透露，如果META未有解決當局發現的侵犯用戶私隱行為，將會面臨罰款。Datatilsynet國際部首席分析師尤丁（Tobias Judin）周一（7日）表示，下周一起當局每日罰款META 100萬挪威克朗。

據悉罰款將暫時維持至11月3日，如果META一直未符合要求，期間總計罰款將高達8,100萬挪威克朗（約6210.4萬港元）。尤丁表示，現時罰款遠不是足夠的懲處。

尤丁指META需要立即停止處理用戶個人數據，直至達成共識機制。他指按照META說法，共識機制出爐最快需時數月，而挪威方亦無法得知內容，惟與此同時用戶權益每日受侵犯，因此提出每日罰款及立即停止。

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若歐洲資料保護委員會（European Data Protection Board，EDPB）支持Datatilsynet，罰款將可永久執行。而且，EDPB亦可把裁決適用範圍擴至其他成員國。挪威非歐盟成員國，但屬歐盟單一市場。

META暫未回應歐洲媒體查詢，上周表示有意讓商戶作針對性廣告前，徵求歐盟Facebook及Instagram用戶同意。

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責任編輯：吳漢培

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