  • 32°C
香港時間 : 2023808日 (週二) 15:50
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

即時新聞
財經
理財
科技
中國
國際
商業
大灣區
ESG
移民百科
博客
TV

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【AI答案】研究：ChatGPT回答編程問題　錯誤率達52%

科技 15:15 2023/08/08

分享：

分享：

雖然ChatGPT的回答語言風格良好，但52%的回覆內容都是錯誤，且77%屬於冗長。（法新社）

ChatGPT用途廣泛，除可用作聊天、語言翻譯、改寫文章和創作故事外， IT從業員甚至會用它來解答編程問題。但美國普渡大學（Purdue University）的研究卻發現，ChatGPT回答編程問題時，錯誤率竟高達52%。

【Zoom AI】Zoom更新服務條款　有權利用客戶數據訓練AI模型

研究團隊根據517個來自編程問答網站Stack Overflow的內容，向ChatGPT查詢有關編程的問題，以評估其正確性、一致性、全面性和簡潔性。此外，他們也對ChatGPT的回答作出語言和情感分析，並向12名參與者進行調查。

研究結果顯示，雖然ChatGPT的回答語言風格良好，但52%的回覆內容都是錯誤，且77%屬於冗長。此外，有約39% ChatGPT答案獲得參與者的信任，惟當中有77%答案其實是錯誤。

【AI助攻】Google Search增「文法檢查功能」　藉AI分析文句語法準確度

研究指出，只有當答案很明顯是錯誤時，參與者才能識別答案的真偽：否則，他們會很容易被ChatGPT友好、權威和細緻的語言風格所誤導。

由於ChatGPT的答案非常詳細，在很多情況下，如果參與者能從冗長而詳細的回答中獲得有用的訊息，他們並不介意答案的長度。所以當參與者認為ChatGPT的回答很有見地時，他們就會忽略錯誤。

責任編輯：陳卓賢

《ET贏商有計》每集請來香港企業品牌，分享疫下營商Tips。即看最新一集：

ET贏商有計
【ET贏商有計】涼茶茶包變身禮品裝 營業額冀增2成
開啟hket App，閱讀全文

相關文章

【AI助攻】IGN推AI聊天機械人　查詢《薩爾達傳說：王國之淚》遊戲攻略
2023/08/07
【AI助攻】IGN推AI聊天機械人　查詢《薩爾達傳說：王國之淚》遊戲攻略
【AI竊聽】英研究員訓練深度學習模型　從鍵盤打字聲竊取敏感訊息
2023/08/07
【AI竊聽】英研究員訓練深度學習模型　從鍵盤打字聲竊取敏感訊息
【飲食科技】55%港人期待體驗科技　助了解身體所需及食物健康程度
2023/08/07
【飲食科技】55%港人期待體驗科技　助了解身體所需及食物健康程度
【AI瀏覽器】Bing Chat將登陸Chrome、Safari　微軟：配合Edge使用體驗最佳
今日
【AI瀏覽器】Bing Chat將登陸Chrome、Safari　微軟：配合Edge使用體驗最佳

你可能感興趣

【AI助攻】IGN推AI聊天機械人　查詢《薩爾達傳說：王國之淚》遊戲攻略
15:15 2023/08/07
【AI助攻】IGN推AI聊天機械人　查詢《薩爾達傳說：王國之淚》遊戲攻略
【AI竊聽】英研究員訓練深度學習模型　從鍵盤打字聲竊取敏感訊息
18:00 2023/08/07
【AI竊聽】英研究員訓練深度學習模型　從鍵盤打字聲竊取敏感訊息
【飲食科技】55%港人期待體驗科技　助了解身體所需及食物健康程度
17:00 2023/08/07
【飲食科技】55%港人期待體驗科技　助了解身體所需及食物健康程度
人工智能 科技產品 手機Apps
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【AI竊聽】英研究員訓練深度學習模型　從鍵盤打字聲竊取敏感訊息
【AI竊聽】英研究員訓練深度學習模型　從鍵盤打字聲竊取敏感訊息
【AI瀏覽器】Bing Chat將登陸Chrome、Safari　微軟：配合Edge使用體驗最佳
【AI瀏覽器】Bing Chat將登陸Chrome、Safari　微軟：配合Edge使用體驗最佳
【黑客攻擊】全球勒索軟件攻擊創新高　逾43%美國發生
【黑客攻擊】全球勒索軟件攻擊創新高　逾43%美國發生
【AI助攻】IGN推AI聊天機械人　查詢《薩爾達傳說：王國之淚》遊戲攻略
【AI助攻】IGN推AI聊天機械人　查詢《薩爾達傳說：王國之淚》遊戲攻略
【AI風險】研究：近7成Chrome AI擴充程式　存高風險安全隱憂
【AI風險】研究：近7成Chrome AI擴充程式　存高風險安全隱憂
【飲食科技】55%港人期待體驗科技　助了解身體所需及食物健康程度
【飲食科技】55%港人期待體驗科技　助了解身體所需及食物健康程度
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款