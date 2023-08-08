【AI答案】研究：ChatGPT回答編程問題　錯誤率達52%

▲ 雖然ChatGPT的回答語言風格良好，但52%的回覆內容都是錯誤，且77%屬於冗長。（法新社）

ChatGPT用途廣泛，除可用作聊天、語言翻譯、改寫文章和創作故事外， IT從業員甚至會用它來解答編程問題。但美國普渡大學（Purdue University）的研究卻發現，ChatGPT回答編程問題時，錯誤率竟高達52%。

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研究團隊根據517個來自編程問答網站Stack Overflow的內容，向ChatGPT查詢有關編程的問題，以評估其正確性、一致性、全面性和簡潔性。此外，他們也對ChatGPT的回答作出語言和情感分析，並向12名參與者進行調查。

研究結果顯示，雖然ChatGPT的回答語言風格良好，但52%的回覆內容都是錯誤，且77%屬於冗長。此外，有約39% ChatGPT答案獲得參與者的信任，惟當中有77%答案其實是錯誤。

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研究指出，只有當答案很明顯是錯誤時，參與者才能識別答案的真偽：否則，他們會很容易被ChatGPT友好、權威和細緻的語言風格所誤導。

由於ChatGPT的答案非常詳細，在很多情況下，如果參與者能從冗長而詳細的回答中獲得有用的訊息，他們並不介意答案的長度。所以當參與者認為ChatGPT的回答很有見地時，他們就會忽略錯誤。

責任編輯：陳卓賢

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