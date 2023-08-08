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【內房危機】傳碧桂園兩批債券票息未支付 涉資2250萬美元 稱出現周期性流動性壓力

股樓投資 14:50 2023/08/08

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據《路透社》報道，碧桂園（02007）仍未支付兩筆8月6日到期的美元債券票息，涉及資金約2,250萬美元（約1.75億港元），但會有30日的寬限期。

碧桂園股價周二（8日）股價急挫，最多曾跌15.1%至1.12元，至下午3時報1.14元，跌13.6%，成交額9.1億元。

【延伸閱讀】【大行報告】大摩：港交所核心收入乏增長  維持減持評級 降目標價至251元【見下頁

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據報道指出，碧桂園稱受近期銷售額及再融資環境持續惡化，以及各類資金監管措施影響，公司賬面可動用資金持續減少，出現了階段性的流動性壓力，公司目前仍在積極優化資金安排，努力保障債權人利益。

碧桂園上周曾傳出計劃配股集資23.4億元，但後來遭公司澄清指沒有集資計劃。而集團亦發出盈警，料上半年錄得未經審核淨虧損，去年同期則錄淨利潤約19.1億元人民幣和股東應佔核心淨利潤約49.1億元人民幣。

【延伸閱讀】：【內房危機】摩通降碧桂園評級至減持 目標價大削6成至毫子股【見下頁

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記者：李兆明

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路透社 盈警 債券 碧桂園 碧桂園（02007） 市場動向 港股

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