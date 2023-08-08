【工展會】博覽館偏遠致工展會購物節銷情差　展商：不及預期一半生意

一連4天在機場博覽館舉行的第三屆工展會購物節昨日閉幕。香港中華廠商聯合會（廠商會）表示，截至昨日下午5時，該展的總入場人次超過6萬，總銷售額約港幣6,000萬元，合乎預期。

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但有展商坦言人流及生意未符預期，不得不提早減價促銷，不少展商表示消費者大都消費謹慎，也未見有內地旅客消費，甚至有展商質疑是「人流最差展覽」，不少都歸咎於通關讓更多港人外遊、經濟前景不明朗等。而入場消費者亦表示消費時多了考慮，大多只有數百元消費額，甚至有人表示「空手而回」，只是吃了熟食就回去。

首天生意僅夠付當日場租

第一次參加工展會購物節的果鮮優質食材專門店負責人呂澤瀧表示，4天展期只有周末日比較好，其他日子都非常慘淡，甚至指第一天「只有幾千元生意」，僅僅夠付當日的場租，人流比預期中少很多，消費力也很低。「這展覽的定位都是上了年紀的人入場，目標也是買平價貨，有些貨品甚至要便宜過街市才會有興趣，並不是追求高質素的商品的顧客。」

「我們已經盡量挑選高性價比的水果為主的商品，但仍以平價水果比較受歡迎，第一天的營業額甚至只有幾千元，只夠付當日租金。在我看來這個展覽是這一兩年來人流最差的展覽了。」呂澤瀧指一來經濟不好，二來很多人選擇外遊，三來機場博覽館太偏遠，雖然有免費穿梭巴士，但大半入場的好多只是來閒逛，根本就不會有多少消費。他指實際成績未及預期的一半，他相信之後也不會再參展，「除非不是在機場吧」。

▲ 果鮮優質食材專門店負責人呂澤瀧表示，4天展期只有周末日比較好，其他日子都非常慘淡。

入場消𥄱者不是追求高質素商品

售賣泰式零食的裕澧環球貿易公司公司負責人陳慕貞表示，觀察到好多入場者連「買餸車」也沒帶，兩手空空而來，根本只是為了逛街而不是消費而來。他指這展會的人流和生意都一般，跟有較長展期的正宗工展會不同，而且地點太遠、車費又貴，幸好頭一兩天有接送澳門旅客過來，否則人流會更差，「基本上在這裡擺攤都是蝕本的，只是政府有補貼才不會太差，機場真的太遠了。」

▲ 裕澧環球貿易公司公司負責人陳慕貞表示，觀察到好多入場者連「買餸車」也沒帶，兩手空空而來，根本只是為了逛街而不是消費而來。

在第一屆就已開始參展、售賣參茸海味的美而廉環球採購負責人陳文浩則表示，人流和往年比較沒有變差，但生意額是少了約2、3成，由於一直都有留意坊間的消費數據，看到通關後零售市道是差了，因此也沒有太過期待銷情：「一來港人去了旅行，二來也可能回鄉探親，加上股市樓市都不太好，大家都比較審慎消費。」他指港人的消費力沒有強勁反彈，單筆消費都比較低，購買貴價參茸海味會比較審慎，反而數百元的商品就比較好賣。

▲ 售賣參茸海味的美而廉環球採購負責人陳文浩則表示，人流和往年比較沒有變差，但生意額是少了約2、3成。

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本報記者：李智賢

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