  • 30°C
香港時間 : 2023808日 (週二) 20:38
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

即時新聞
財經
理財
科技
中國
國際
商業
大灣區
ESG
移民百科
博客
TV

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【內房危機】碧桂園爆資金危機　稱三原因出現「階段性流動壓力」　未如期支付債息　股價跌14%創9個月低

當炒股 18:58 2023/08/08

分享：

分享：

【內房危機】碧桂園未如期支付債券息、承認「階段性流動壓力」　股價跌逾一成創9個月低

路透報道，碧桂園 （02007） 未能如期支付8月6日到期的兩筆美元債的票息，涉資2,250萬美元（約1.75億港元），現進入30日寬限期。報道續指，碧桂園承認面對階段性的流動性壓力，主要受累於（1）近期銷售額；及（2）再融資環境持續惡化，（3）疊加各類資金監管措施影響，令賬面可動用資金持續減少。碧桂園續指，仍在積極優化資金安排，努力保障債權人利益。

碧桂園旗下據報被政府追數近14億人幣

另外，碧桂園回應被催繳土地出讓金，市場消息稱，佛山市自然資源局催促碧桂園的兩家子公司繳納土地出讓金，金額為13.7億元人民幣。內媒引述接近碧桂園人士稱，目前未收到政府相關文件，針對各方關切的問題，公司已第一時間溝通各級部門推動解決，積極按協議履約。

碧桂園債務違約風險大增，周二股價跌14.4%，收報1.13元，創9個月低，連續4日下跌，成交12.4億元；碧桂園股價今年來累跌逾50%。

仍處30天付息寬限期 積極優化資金安排

針對部分離岸債持有人尚未收到碧桂園於8月7日應付的於2026年2月6日到期及2030年8月6日到期的兩筆美元債利息，碧桂園回覆稱，仍處30天付息寬限期內，碧桂園正在積極優化資金安排，努力保障債權人的合法權益。

碧桂園表示，自2021年以來行業持續低迷，多重不利因素疊加，導致行業銷售持續下滑，公開市場融資失效，行業步入了前所未有的困難時期，公司一直在堅守，卻難言曙光，但仍會全力做好保交付、保剛兌、保安全工作。

碧桂園、碧桂園服務淡倉比率成恒指成份股最高

據證監會資料，至7月28日，碧桂園淡倉倉位達19.66億股，當時市值達33.2億元。以公司7月底發行股數計，淡倉規模杷當於發行股本逾7%。彭博統計指，碧桂園及同系碧桂園服務 （06098） 成為恒指中淡倉比率最多的成分股。碧桂園服務周二跌9.7%，收報8.12元。

碧桂園上周取消配股集資23.4億元，評級機構穆迪上周四將碧桂園評級下調至B1，展望仍為負面。

相關文章：

【內房危機】碧桂園闢謠否認遭政府工作組進駐　仍股債齊跌

【內房危機】陳啟宗：沒有經歷過兩三個大周期的房地產商不可靠　「過去30年你熬過去，因政府不願你破產」

【內房危機】碧桂園地產提前兌付「20碧地02」未回售債券的本金及利息　涉13.6億人幣

開市追揸沽
【開市追揸沽】中美CPI公布前大市點走？ 阿里、電訊股業績前瞻

開啟hket App，閱讀全文
港股 碧桂園（02007） 穆迪 碧桂園 碧桂園服務（06098） 沽空
看文章 ・ 賺取 ET Points

hket會員只要做齊報價專區任務並儲夠積分，就可以兌換高達$3000優惠券

立即領取

上一篇文章

【業績｜中資電訊】中電信：上半年多賺1成、下半年料5G ARPU穩定　中期息加派19%、周息率6.1厘（第二版）

下一篇文章

【本地銀行】富邦銀行上半年平均客戶存款按年增13%　上半年淨溢利4.5億元按年飈逾倍
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【海港城母企】九置吳天海：零售市道3至4月見頂後拾級而下　荷里活廣場車流人流未回到斬人案前
【海港城母企】九置吳天海：零售市道3至4月見頂後拾級而下　荷里活廣場車流人流未回到斬人案前
【恒指夜期+北水】北水湧ETF及力挺碧桂園　夜期跌68點考驗19000關（不斷更新）
【恒指夜期+北水】北水湧ETF及力挺碧桂園　夜期跌68點考驗19000關（不斷更新）
【恒指夜期+ADR】夜期收市跌115點　騰訊ADR低港2%（不斷更新）
【恒指夜期+ADR】夜期收市跌115點　騰訊ADR低港2%（不斷更新）
【美股期貨】穆迪降美國中小銀行評級　道指期貨跌222點、納指期貨跌0.8%（不斷更新）
【美股期貨】穆迪降美國中小銀行評級　道指期貨跌222點、納指期貨跌0.8%（不斷更新）
【國泰293】國泰航空預告2024年推新「爾雅商務艙」　設有獨立門、哪機型最先採用？
【國泰293】國泰航空預告2024年推新「爾雅商務艙」　設有獨立門、哪機型最先採用？
【內房危機】碧桂園爆資金危機　稱三原因出現「階段性流動壓力」　未如期支付債息　股價跌14%創9個月低
【內房危機】碧桂園爆資金危機　稱三原因出現「階段性流動壓力」　未如期支付債息　股價跌14%創9個月低
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款