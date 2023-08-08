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【內房危機】碧桂園未如期支付債券息、承認「階段性流動壓力」　股價跌逾15%創9個月低

當炒股 14:24 2023/08/08

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【內房危機】碧桂園未如期支付債券息、承認「階段性流動壓力」　股價跌逾一成創9個月低

路透報道，碧桂園 （02007） 未能如期支付8月6日到期的兩筆美元債的票息，涉資2,250萬美元（約1.75億港元），現進入30日寬限期。報道續指，碧桂園承認面對階段性的流動性壓力，主要受累於近期銷售額及再融資環境持續惡化，各類資金監管措施影響，令賬面可動用資金持續減少。碧桂園續指，仍在積極優化資金安排，努力保障債權人利益。

碧桂園債務違約風險大增，周二股價曾跌逾15%，低見1.12元，創9個月低，連續4日下跌；碧桂園股價今年來累跌逾50%。

碧桂園、碧桂園服務淡倉比率成恒指成份股最高

據證監會資料，至7月28日，碧桂園淡倉倉位達19.66億股，當時市值達33.2億元。以公司7月底發行股數計，淡倉規模杷當於發行股本逾7%。彭博統計指，碧桂園及同系碧桂園服務 （06098） 成為恒指中淡倉比率最多的成分股。碧桂園服務周二曾跌逾10%，低見8.03元。

碧桂園上周取消配股集資23.4億元，評級機構穆迪上周四將碧桂園評級下調至B1，展望仍為負面。

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