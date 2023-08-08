【內房危機】碧桂園承認出現階段性的流動性壓力、股價跌逾一成創9個月低　未能支付兩筆美元債涉逾1.7億元

▲ 【內房危機】碧桂園承認出現階段性的流動性壓力

路透報道，碧桂園 （02007） 表示，受近期銷售額及再融資環境持續惡化，以及各類資金監管措施影響，公司賬面可動用資金持續減少，出現了階段性的流動性壓力，公司目前仍在積極優化資金安排，努力保障債權人利益。報道指，碧桂園仍未支付8月6日到期的兩筆美元債的票息，涉資2,250萬美元（約1.75億港元），但會有30日的寬限期。

碧桂園周二股價再跌逾12%，低見1.16元，創9個月低，連續4日下跌；碧桂園股價今年來累跌逾50%。

碧桂園沽空比率升至逾8%的新高

彭博報道，碧桂園沽空比率已升至逾8%的新高，碧桂園及同系碧桂園服務 （06098） 成為恒指中被沽空最多的成分股。

碧桂園上周取消配股集資23.4億元，評級機構穆迪上周四將碧桂園評級下調至B1，展望仍為負面。

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