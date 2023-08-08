【Zoom AI】Zoom更新服務條款　有權利用客戶數據訓練AI模型

▲ Zoom早前更新服務條款，明確指出Zoom有權利用某些客戶數據，來訓練和調整其AI或機器學習模型。（法新社）

視像會議平台Zoom在今年6月，推出「會議摘要工具」和「聊天消息編寫工具」兩項生成式AI功能，供用戶免費使用。Zoom早前更新服務條款，明確指出Zoom有權利用某些客戶數據，來訓練和調整其AI或機器學習模型。

【蘋果音樂】Apple Music增「Discovery Station」功能 藉演算法向用戶推薦歌曲

Zoom的服務條款內容指出，用戶將「同意Zoom爲任何目的存取、使用、收集、創建、修改、分發、處理、分享、維護和存儲服務生成的數據，只要符合適用的法律，包括用於……機器學習或人工智能（包括用於算法和模型的訓練和調整）」。至於所使用的數據內容，也僅用於提高AI服務的性能和準確性。

【AI助攻】Google Search增「文法檢查功能」 藉AI分析文句語法準確度

不過，訊息、文件和文檔等客戶內容則不在以上範圍內。Zoom補充：「在未經客戶同意的情況下，不會使用音頻、影片或聊天內容來訓練我們的AI模型。」該公司亦提到，客戶可自行決定是否啟用生成式AI功能，以及是否出於產品改進目的與Zoom分享客戶內容。

責任編輯：陳卓賢

《ET贏商有計》每集請來香港企業品牌，分享疫下營商Tips。即看最新一集：





