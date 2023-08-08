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【Zoom AI】Zoom更新服務條款　有權利用客戶數據訓練AI模型

科技 16:30 2023/08/08

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Zoom早前更新服務條款，明確指出Zoom有權利用某些客戶數據，來訓練和調整其AI或機器學習模型。（法新社）

視像會議平台Zoom在今年6月，推出「會議摘要工具」和「聊天消息編寫工具」兩項生成式AI功能，供用戶免費使用。Zoom早前更新服務條款，明確指出Zoom有權利用某些客戶數據，來訓練和調整其AI或機器學習模型。

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Zoom的服務條款內容指出，用戶將「同意Zoom爲任何目的存取、使用、收集、創建、修改、分發、處理、分享、維護和存儲服務生成的數據，只要符合適用的法律，包括用於……機器學習或人工智能（包括用於算法和模型的訓練和調整）」。至於所使用的數據內容，也僅用於提高AI服務的性能和準確性。

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不過，訊息、文件和文檔等客戶內容則不在以上範圍內。Zoom補充：「在未經客戶同意的情況下，不會使用音頻、影片或聊天內容來訓練我們的AI模型。」該公司亦提到，客戶可自行決定是否啟用生成式AI功能，以及是否出於產品改進目的與Zoom分享客戶內容。

責任編輯：陳卓賢

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