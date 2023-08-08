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為泰黨聯手泰自豪黨 合組聯合政府

環球政治 13:05 2023/08/08

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泰國連續兩次國會投票後，仍然未能決定新任總理人選。下議院第二大黨為泰黨早前退出前進黨組成執政聯盟後，周一（7日）宣布與保守派的第三大黨泰自豪黨（Bhumjaithai Party）合作。

泰國國會延後投票 總理人選仍未定斷 【下一頁】

為泰黨黨魁楚爾南（Cholnan Srikaew）周一感謝泰自豪黨接受邀請，協助進一步解決現時的政治困局。楚爾南尋求其他政黨加入，並支持為泰黨的總理人選﹑60歲地產大亨斯雷塔（Srettha Thavisin）。

楚爾南指前進黨嘗試合組政府時，無法從其他政黨及上議院取得足夠支持。他認為為泰黨與泰自豪黨聯手，將有高機率成功組成新屆政府。

為泰黨提名地產大亨角逐總理 執政聯盟排除前進黨 【下一頁】

泰自豪黨黨魁阿努廷（Anutin Charnvirakul）則表示，與為泰黨的合作有3個條件，包括放棄修正對泰國王室不敬罪﹑不組成少數派政府及排除前進黨進入政府。

前進黨在5月大選後成為下議院最大黨，但反對派議席無法鎖定總理之位。前兩輪國會總理投票中，前進黨黨魁皮塔（Pita Limjaroenrat）始終無法取得全體國會過半數議員支持，導致泰國至今仍未有新任政府。

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責任編輯：吳漢培

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