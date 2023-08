國際認證財務顧問師協會港澳中心舉辦的 ｢RFC Day 暨資深認證財務顧問大師畢業及授證典禮｣ 於8月7日順利完成

國際認證財務顧問師協會港澳中心 (www.IARFC-HK.org) 舉辦的 「RFC Day 暨資深認證財務顧問大師畢業及授證典禮」 於8月7日順利完成。

大會榮獲政府財經事務官員及專家學者擔任專題演講嘉賓,分別就「家族辦公室」、「Web3.0」及「終身學習」發表真知灼見。首屆「資深認證財務顧問大師」 (Master Registered Financial Specialist,簡稱MRFS) 榮獲國際認證財務顧問師協會 (www.IARFC.org) 美國總會主席Barry L Dayley親臨頒授證書。MRFS是該協會頒授予具備 「認證財務顧問師」 (Registered Financial Consultant,簡稱RFC) 專業認證並且通過協會認可進階課程的會員之專業認證。該進階課程名為「當代財務策劃行政證書課程」 (Executive Certificate in Contemporary Financial Planning Program) ,由國際認證財務顧問師協會港澳中心與香港恒生大學商學院 (https://sbus.hsu.edu.hk/zh/) 聯合籌辦,並獲「香港保險科技協會」 (https://insurtech.org.hk/) 擔任支持機構。課程內容函蓋「信託」 (Trust) 和「金融科技」(FinTech) 當今財務策劃兩大實用元素,有效提升從業員專業度及競爭力。

▲ 專題演講嘉賓:香港特別行政區政府財經事務及庫務局副局長陳浩濂太平紳士;演講題目:「家族辦公室在香港的發展」

▲ 專題演講嘉賓:香港數字金融協會聯席會長、香港城市大學EMBA特約教授陳家豪教授;演講題目:「探索Web 3.0:區塊鏈、人工智能與數字化金融的未來」

▲ 專題演講嘉賓:香港恒生大學專業進修學院總監梁偉強博士;演講題目:「終身學習新領域」

協會美國總會主席Barry L. Dayley表示:”長壽而貧窮令財務策劃尤為重要。協會計劃在未來十年內吸納逾二萬名新會員,並擴展到三十五個國家或地區,目標包括:胡志明市、河內、新加坡、吉隆坡、上海、北京、首爾等。”

▲ 國際認證財務顧問師協會主席Mr Barry L Dayley, MRFC®致辭

協會港澳區主席蘇婉薇博士RFC®, MRFS指出:”港澳中心早於兩年多前便開始籌辦MRFS認證課程,作為RFC的進階課程,教授「信託」 (Trust) 和「金融科技」(FinTech) 兩大範疇。現正着手將課程銜接至大學課程。”

▲ 國際認證財務顧問師協會港澳區主席蘇婉薇博士RFC®, MRFS致辭

▲ 香港恒生大學商學院副院長(企業及商界聯繫)萬穎恩博士致辭

