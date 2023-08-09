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【王建林旗下】萬達集團3高層據報已被公安機關帶走調查　包括高級副總裁劉海波　傳涉內部反腐調查、金額超一億人幣（第二版）

股市 12:04 2023/08/09

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【王建林旗下】萬達集團高級副總裁劉海波　據報已被公安機關帶走

萬達集團高級副總裁劉海波及兩名高管被公安帶走調查。據彭博引述消息指，萬達集團內部的反腐敗調查是導致公司三名高管被警方帶走。據悉，萬達上周四召開內部會議宣布了此事，涉案金額超過1億元人民幣。

日前，內媒引述知情人士報道，萬達集團高級副總裁劉海波已被公安機關帶走，惟當時被帶走具體原因目前不詳。財新網再引述知情人士指，萬達集團另外兩位高管亦被捲入案件，分別是萬達集團總裁助理兼北區公司副總裁鄒海榮、以及北京冀北區總經理卯向東，而涉案項目位於華東區域。

萬達集團並非首次有現任或前高管被帶走，早於2020年12月28日，曾跟隨萬達創辦人王健林多年的萬達商管集團副總裁朱戰備因涉嫌貪腐被上海警方帶走。

劉海波於2010年7月加入大連萬達商業集團，先後擔任總裁助理、發展部常務副總經理、發展部總經理、區域總經理、集團首席副總裁、高級副總裁等職位。

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編輯：陳韻妍

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