  • 32°C
香港時間 : 2023808日 (週二) 15:49
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

即時新聞
財經
理財
科技
中國
國際
商業
大灣區
ESG
移民百科
博客
TV

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【華晨1114】主席吳小安遭廉署拘留調查涉貪案後獲保釋　華晨跌幅收窄至3%、所涉甚麼罪行？

股市 14:32 2023/08/08

分享：

分享：

【華晨1114】主席吳小安遭廉署拘留調查後獲准保釋　華晨中國、新晨動力午後復牌

華晨中國 （01114） 、同系新晨動力 （01148） 公布，8月3日香港廉政公署人員到訪公司香港主要營業地點執行搜查令，並指華晨中國主席吳小安被被廉署拘留，調查懷疑涉及觸犯香港法例第201章《防止賄賂條例》第9(1)(a)條。華晨中國表示，吳小安於8月4日（周五）在不獲起訴情況下保釋外出。

華晨中國及新晨動力上周四停牌，並於今午復牌。華晨中國復牌後最多曾跌8%，低見3.82元，最新跌幅收窄至3%，暫報3.82元，即市成交1.72億元。

香港法例第201章《防止賄賂條例》第9(1)(a)條主要涉及「代理人的貪污交易」，條文如下：

（1）任何代理人無合法權限或合理辯解，索取或接受任何利益，作為他作出以下行為的誘因或報酬，或由於他作出以下行為而索取或接受任何利益，即屬犯罪 ——

（a）作出或不作出，或曾經作出或不作出任何與其主事人的事務或業務有關的作為

華晨中國：

集團表示，董事會認為於公布日期，調查並無對集團造成重大不利影響，而集團業務及運作維持正常，將於適當時候就廉署的調查尋求法律意見。

另外，華晨中國表示，獲控股股東華晨汽車集團控股通知，瀋陽市中級人民法院已批准華晨控股重整計劃。除公佈所披露者外，並無有關重整的任何進一步詳情。

財經Hot Talk
【財經Hot Talk】股神提前送生日禮物比自己　最新股債部署係點？

相關文章：

【停牌】華晨中國中途停牌　據報通過債權重組計劃

【華晨1114】華晨中國落實再派0.96元特別息　8月11日除淨

責任編輯︰梁浩碩

港股 復牌 新晨動力（01148） 華晨中國（01114）
看文章 ・ 賺取 ET Points

hket會員只要做齊報價專區任務並儲夠積分，就可以兌換高達$3000優惠券

立即領取

上一篇文章

【汽車股】比亞迪吉利挫3%　內地多家車企8月官宣降價、下半年價格戰或再重臨

下一篇文章

【內房危機】陳啟宗：沒有經歷過兩三個大周期的房地產商不可靠　「過去30年你熬過去，因政府不願你破產」
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【美股期貨】美期回軟　道指期貨跌56點、納指期貨跌0.3%（不斷更新）
【美股期貨】美期回軟　道指期貨跌56點、納指期貨跌0.3%（不斷更新）
【恒指夜期+ADR】夜期收市跌115點　騰訊ADR低港2%（不斷更新）
【恒指夜期+ADR】夜期收市跌115點　騰訊ADR低港2%（不斷更新）
【海港城母企】九置吳天海：零售市道3至4月見頂後拾級而下　荷里活廣場車流人流未回到斬人案前
【海港城母企】九置吳天海：零售市道3至4月見頂後拾級而下　荷里活廣場車流人流未回到斬人案前
【投行裁員】瑞信香港據報本周起裁減約80%投行員工　僅得約廿人可留低、較其他亞太市場「重手」（第二版）
【投行裁員】瑞信香港據報本周起裁減約80%投行員工　僅得約廿人可留低、較其他亞太市場「重手」（第二版）
【港股市況】碧桂園大挫15%、碧服跌一成　恒大物業、恒大汽車齊跌15%　恒指曾跌逾400點失牛熊綫（不斷更新）
【港股市況】碧桂園大挫15%、碧服跌一成　恒大物業、恒大汽車齊跌15%　恒指曾跌逾400點失牛熊綫（不斷更新）
【國泰293】國泰航空預告2024年推新「爾雅商務艙」　設有獨立門、哪機型最先採用？
【國泰293】國泰航空預告2024年推新「爾雅商務艙」　設有獨立門、哪機型最先採用？
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款