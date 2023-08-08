【華晨1114】主席吳小安遭廉署拘留調查涉貪案後獲保釋　華晨跌幅收窄至3%、所涉甚麼罪行？

▲ 【華晨1114】主席吳小安遭廉署拘留調查後獲准保釋 華晨中國、新晨動力午後復牌

華晨中國 （01114） 、同系新晨動力 （01148） 公布，8月3日香港廉政公署人員到訪公司香港主要營業地點執行搜查令，並指華晨中國主席吳小安被被廉署拘留，調查懷疑涉及觸犯香港法例第201章《防止賄賂條例》第9(1)(a)條。華晨中國表示，吳小安於8月4日（周五）在不獲起訴情況下保釋外出。

華晨中國及新晨動力上周四停牌，並於今午復牌。華晨中國復牌後最多曾跌8%，低見3.82元，最新跌幅收窄至3%，暫報3.82元，即市成交1.72億元。

香港法例第201章《防止賄賂條例》第9(1)(a)條主要涉及「代理人的貪污交易」，條文如下：

（1）任何代理人無合法權限或合理辯解，索取或接受任何利益，作為他作出以下行為的誘因或報酬，或由於他作出以下行為而索取或接受任何利益，即屬犯罪 —— （a）作出或不作出，或曾經作出或不作出任何與其主事人的事務或業務有關的作為

華晨中國：

集團表示，董事會認為於公布日期，調查並無對集團造成重大不利影響，而集團業務及運作維持正常，將於適當時候就廉署的調查尋求法律意見。

另外，華晨中國表示，獲控股股東華晨汽車集團控股通知，瀋陽市中級人民法院已批准華晨控股重整計劃。除公佈所披露者外，並無有關重整的任何進一步詳情。

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責任編輯︰梁浩碩