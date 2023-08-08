【醫藥監管】中國中藥急瀉後回穩　三藥企過去3年套取資金40億人幣　涉中國中藥、麗珠集團

▲ 內地審計署調查報告：三藥企過去3年套取資金40億人幣

內地反腐工作面向醫藥股，由國家審計署出具的廣東省藥品耗材專項審計調查報告，審計調查報告顯示，自2023年5月底至7月，審計組對廣東省（不含深圳市，下同）藥品和高值醫用耗材生產經銷使用情況進行專項審計調查。其中涉及，A股上市公司麗珠集團、一品紅和香港上市公司中國中藥 （00570） 旗下的一方製藥等上市公司。

中國中藥周二（8日）半日反彈2.6%，報3.21元，昨日大成交下跌12.1%。至於香港上市的麗珠醫藥 （01513） 亦升2.4%，昨大跌13.3%。

審計調查報告顯示，這3家上市藥品生產企業虛增銷售費用套取資金用於公關等用途，藥品公關費用遠超研發成本，會計信息嚴重失真。其中，2021年至2023年5月，麗珠製藥、一品紅和一方製藥3家藥品生產企業向1936家第三方商務推廣公司支付費用，假借服務費用等名義套取資金40.77億元人民幣，增加藥品綜合成本，推高出廠價格。

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編輯：姚卓然