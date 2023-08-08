  • 32°C
香港時間 : 2023808日 (週二) 12:37
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

即時新聞
財經
理財
科技
中國
國際
商業
大灣區
ESG
移民百科
博客
TV

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【醫藥監管】中國中藥急瀉後回穩　三藥企過去3年套取資金40億人幣　涉中國中藥、麗珠集團

股市 12:07 2023/08/08

分享：

分享：

內地審計署調查報告：三藥企過去3年套取資金40億人幣

內地反腐工作面向醫藥股，由國家審計署出具的廣東省藥品耗材專項審計調查報告，審計調查報告顯示，自2023年5月底至7月，審計組對廣東省（不含深圳市，下同）藥品和高值醫用耗材生產經銷使用情況進行專項審計調查。其中涉及，A股上市公司麗珠集團、一品紅和香港上市公司中國中藥 （00570） 旗下的一方製藥等上市公司。

中國中藥周二（8日）半日反彈2.6%，報3.21元，昨日大成交下跌12.1%。至於香港上市的麗珠醫藥 （01513） 亦升2.4%，昨大跌13.3%。

審計調查報告顯示，這3家上市藥品生產企業虛增銷售費用套取資金用於公關等用途，藥品公關費用遠超研發成本，會計信息嚴重失真。其中，2021年至2023年5月，麗珠製藥、一品紅和一方製藥3家藥品生產企業向1936家第三方商務推廣公司支付費用，假借服務費用等名義套取資金40.77億元人民幣，增加藥品綜合成本，推高出廠價格。

開市追揸沽
【開市追揸沽】中美CPI公布前大市點走？ 阿里、電訊股業績前瞻

相關文章：

【大行報告｜醫藥股】大和剖析製藥和醫療器械股受反腐工作打擊大　另兩子板塊或可倖免

【異動股】醫藥股捱沽　翰森製藥、信達生物插近一成　內地醫藥領域反腐工作全面啟動

【業績｜生科】再鼎醫藥上季虧損收窄12.3%　產品收入按年增45%

編輯：姚卓然

港股 醫藥股 中藥 麗珠醫藥（01513） 中國中藥（00570） 香港上市公司 審計署 廣東省 審計 A股
看文章 ・ 賺取 ET Points

hket會員只要做齊報價專區任務並儲夠積分，就可以兌換高達$3000優惠券

立即領取

上一篇文章

【華晨1114】主席吳小安遭廉署拘留調查後獲准保釋　華晨中國、新晨動力午後復牌

下一篇文章

【螞蟻整改】螞蟻集團估值縮水逾七成後　凱雷、GIC等投資者據報不參與股票回購
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【投行裁員】瑞信香港據報本周起裁減約80%投行員工　僅得約廿人可留低、較其他亞太市場「重手」（第二版）
【投行裁員】瑞信香港據報本周起裁減約80%投行員工　僅得約廿人可留低、較其他亞太市場「重手」（第二版）
【恒指夜期+ADR】夜期收市跌115點　騰訊ADR低港2%（不斷更新）
【恒指夜期+ADR】夜期收市跌115點　騰訊ADR低港2%（不斷更新）
【海港城母企】九置吳天海：零售市道3至4月見頂後拾級而下　荷里活廣場車流人流未回到斬人案前
【海港城母企】九置吳天海：零售市道3至4月見頂後拾級而下　荷里活廣場車流人流未回到斬人案前
【美股收市】憧憬最快明年減息 道指漲407點 納指回升0.6% 巴郡新高
【美股收市】憧憬最快明年減息 道指漲407點 納指回升0.6% 巴郡新高
【免費機票】香港航空今日上午10時起派9800張0元機票　目的地包括名古屋、首爾、曼谷等7地（附連結）
【免費機票】香港航空今日上午10時起派9800張0元機票　目的地包括名古屋、首爾、曼谷等7地（附連結）
【國泰293】國泰航空預告2024年推新「爾雅商務艙」　設有獨立門、哪機型最先採用？
【國泰293】國泰航空預告2024年推新「爾雅商務艙」　設有獨立門、哪機型最先採用？
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款