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【蘋果音樂】Apple Music增「Discovery Station」功能　藉演算法向用戶推薦歌曲

科技 14:00 2023/08/08

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為彌補和Spotify之間的差距，Apple Music近日新增「Discovery Station」功能，同樣是透過演算法向用戶推薦歌曲。（Apple）

音樂串流媒體平台Spotify會通過演算法，根據用戶的聽歌習慣來分析他們的喜好，從而推薦合適的歌曲。為彌補和Spotify之間的差距，Apple Music近日新增「Discovery Station」功能，同樣是透過演算法向用戶推薦歌曲。

【AI助攻】Google Search增「文法檢查功能」　藉AI分析文句語法準確度

Apple Music日前在沒有官方公告的情況下，在移動設備、桌面和網絡應用版本中，新增了Discovery Station功能。用戶只要直接進入Apple Music應用程式，就能在「Stations for You」類別中的「Listen Now」看到新選項。

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據悉，Discovery Station主要會根據用戶以往的播放記錄、個人曲庫中收藏的歌曲，然後通過算法推薦風格相似的歌曲，旨在讓用戶收聽從沒聽過但可能喜歡的音樂。

責任編輯：陳卓賢

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