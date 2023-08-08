【行業點睇】下半年再掀起價格戰？ 多家車企超20款車型宣布降價

據內地報道，由於國內汽車企業，尤其是新能源車企上半年的銷量目標達成率普遍偏低，使得企業下半年須提早啟動衝量工作。8月以來，多家車企已通過官方減價、新車優惠、終端讓利等不同形式加入降價大軍，涵蓋車型超20款，價格從5萬至30萬元（人民幣，下同）不等。

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其中，國內經銷商庫存指數在經歷連續3個月下降後，7月經銷商庫存預警指數再次反彈至57.8%，同時在成交價格持續走低背景下，已有32.7%的經銷商調高了下半年的銷量目標，意味國內汽車市場銷售壓力加劇。

報道指，上汽大眾打響了降價的「第一槍」，宣布8月1日至8月31日期間，旗下9款SUV車型降價，包括「途昂」和「途昂X」綜合優惠最高就達到6萬元，「途觀L」插電混動最高綜合優惠5.5萬元。同日，國產造車新勢力中的零跑汽車（09863）宣布旗下C系列部分車型降價，包括兩款C11車型及三款C01車型，其中C01車型最高降幅為2萬元。

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其實，市場對下半年車企持續降價競爭的猜測亦早有共識。此前全國乘聯會秘書長崔東樹曾稱：「下半年出現『價格戰』的概率較大。」還特別提及，各品牌在插電混動領域的市場爭奪將會更為激烈。

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責任編輯：林衛