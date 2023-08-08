【專家點睇】激發財富效應拉動消費 任澤平：繁榮股市是好辦法

對於中央早前提及「要活躍資本市場，提振投資者信心」，國內知名經濟學家任澤平對此甚為認同，「概言之，全力拼經濟，其實當前有一個好辦法，就是繁榮A股，提振大A能夠提振市場信心，提高居民財富效應，進而促進科技創新，既利當前，也利長遠。」

他預計，未來中國政府將會加大機構投資者入場配置力度、減稅降費、弘揚價值投資等，可以考慮建立平准基金，逢低吸納、托底。資本市場對推動科技創新、高質量發展等具有重要意義。

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任澤平又指，當前提振股市信心有四大好處。第一，目前A股估值處於低位，不少板塊不會套人，提振股市恰逢其時，也是逆周期調節的應有之意。第二，繁榮股市可以激發財富效應，強化居民「心理賬戶」，對拉動消費起到立竿見影的效果。第三，當前居民預防式儲蓄趨勢明顯，流動性淤積於銀行間，機構與個人備有「彈藥」，提振股市有助於打通資金循環。第四，繁榮股市可以支持專精特新科創企業，推動中國經濟科技創新和高質量發展。

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為提振股市信心，助力經濟復甦，他建議加大機構投資者配置力度，發揮價值投資者的「壓艙石」作用；降低或取消交易稅費，提高市場活力；鼓勵上市公司派息，共享發展紅利；多管齊下，推動資本市場配套改革，包括完善信息披露制度、促進退市常態化、投資者保護等。

他表示，作為對中國經濟長期前景的理性樂觀派，對中國經濟的未來充滿信心。中國經濟潛力大，相信經過一系列務實有力的措施，一定能重拾復甦通道。

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責任編輯：林衛