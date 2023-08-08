【券商點睇】澳門賭收逐月改善 金沙中國復甦路徑符預期

中泰證券認為，金沙中國（01928）旗下澳門威尼斯人及四季酒店的增長勢頭良好，而重新翻新的倫敦人在第二季的經調整EBITDA也恢復至2019年同期的62.4%，說明項目正在快速爬坡，預計公司在第三季可把全數約1.2萬間房間投入市場，正好趕上應付下半年旺季需求。

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公司管理層在業績電話會議上指出，第二季包括核心中場、高端中場及博彩業務增長趨勢加速，對比前兩個月，6月中場及貴賓廳轉碼數分別增長15%及10%；6月單月經調整EBITDA較2019年第二季已恢復了78.1%；倫敦人第二期投資額為10億美元，包括翻新喜來登酒店和康萊德酒店、帕西菲卡賭場和其他非博彩設施，於今年11月起施工，並料在2026年完成。

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今年以來，澳門博彩收入恢復率在逐月改善，主要歸功於內地旅客強烈的出行需求及高端購買力的釋放。該行估計，中場博彩收入已恢復至2019年同期的90%左右，亦留意到6月來自如廣東、浙江、江蘇、北京、上海等富裕地區的中國旅客已恢復至2019年同期的84.6%、85.5%、94.8%、104.9%及113.8%，顯示高端旅客的出行需求似乎不太受到中國宏觀經濟放緩影響。

隨着澳門機場逐漸增加連接中國與海外地區的運力，加上中國政府將推出多項提振消費的政策，預計澳門博彩收入將持續復甦。該行維持目標價37.05元，投資評級為「買入」。

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責任編輯：林衛