▲ 【螞蟻整改】螞蟻集團估值縮水逾七成後 凱雷、GIC等投資者據報不參與股票回購

馬雲支持的螞蟻集團提出向全體股東回購最多7.6%股權，不過彭博引述知情人士報道，螞蟻集團估值縮水逾70%後，包括華平投資、加拿大養老金計畫投資委員會的部分全球投資者，選擇不參與螞蟻集團提議的股票回購。凱雷投資集團、GIC Pte亦在不參與回購的外資大股東之列，至於包括富達、普徠仕在內的數家基金公司，已同意出售持股。

螞蟻集團上月提出以自有資金回購最多7.6%股份，回購價格對應公司估值約為5671億元人民幣（790億美元），遠低於IPO啟動前估計的市值2800億美元。

螞蟻集團自取消IPO後估值重挫

持有33%螞蟻集團股份的阿里巴巴 （09988） 此前表示，因應螞蟻集團是阿里巴巴若干業務的重要戰略夥伴，所以不擬參與回購計劃，維持其持股。

螞蟻集團自取消IPO後，估值重挫，參與了2018年幾輪早期融資的養老基金和私募股權公司，因此面臨財務損失。資管管理公司需要按市價給非上市資產標價，以反映公允價值，但只是浮虧，若螞蟻集團估值反彈，虧損亦會隨之縮小。

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責任編輯︰梁浩碩