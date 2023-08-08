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【美股焦點】穆迪降美國10家中小型銀行信用評級　警告紐約梅隆、道富銀行等亦有風險

股市 11:29 2023/08/08

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【美股焦點】穆迪降美國10家中小型銀行信用評級　警告紐約梅隆、道富銀行等亦有風險

穆迪下調美國10家中小型銀行的信用評級，並表示可能會下調包括美國合眾銀行（U.S. Bancorp）、紐約梅隆銀行、道富銀行和儲億銀行（Truist Financial Corp.）等主要銀行的評級。

是次穆迪下調評級的公司包括M&T Bank Corp.、Webster Financial Corp.、BOK Financial Corp.、Old National Bancorp、Pinnacle Financial Partners Inc.和Fulton Financial Corp.。該公司也在評估是否下調Northern Trust Co.和Cullen/Frost Bankers
Inc.的評級。

公司解釋，融資成本上升、監管資本的疲弱、以及在辦公室空間需求低迷下，商用房地產貸款相關的風險上升等因素促使此次降級。總體來說，儘管並非所有銀行都一樣，但這三項情勢降低了美國許多銀行的信用狀態。

另外，穆迪對11家銀行給予了「負面」展望，其中包括PNC Financial Services Group、Capital One Financial Corp.、Citizens Financial Group Inc.、Fifth Third Bancorp、Regions Financial Corp.、Ally Financial Inc.、Bank OZK和Huntington Bancshares Inc.。

公司指出，融資成本上升和收入指標下降將削弱銀行的盈利能力，盈利能力是抵禦損失的第一個緩衝。資產風險正在升高，特別是對於承受大量商業房地產風險的中小型銀行而言。

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編輯：姚卓然

 


 

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