▲ 【美股焦點】穆迪降美國10家中小型銀行信用評級 警告紐約梅隆、道富銀行等亦有風險

穆迪下調美國10家中小型銀行的信用評級,並表示可能會下調包括美國合眾銀行(U.S. Bancorp)、紐約梅隆銀行、道富銀行和儲億銀行(Truist Financial Corp.)等主要銀行的評級。

是次穆迪下調評級的公司包括M&T Bank Corp.、Webster Financial Corp.、BOK Financial Corp.、Old National Bancorp、Pinnacle Financial Partners Inc.和Fulton Financial Corp.。該公司也在評估是否下調Northern Trust Co.和Cullen/Frost Bankers

Inc.的評級。

公司解釋,融資成本上升、監管資本的疲弱、以及在辦公室空間需求低迷下,商用房地產貸款相關的風險上升等因素促使此次降級。總體來說,儘管並非所有銀行都一樣,但這三項情勢降低了美國許多銀行的信用狀態。

另外,穆迪對11家銀行給予了「負面」展望,其中包括PNC Financial Services Group、Capital One Financial Corp.、Citizens Financial Group Inc.、Fifth Third Bancorp、Regions Financial Corp.、Ally Financial Inc.、Bank OZK和Huntington Bancshares Inc.。

公司指出,融資成本上升和收入指標下降將削弱銀行的盈利能力,盈利能力是抵禦損失的第一個緩衝。資產風險正在升高,特別是對於承受大量商業房地產風險的中小型銀行而言。

編輯:姚卓然