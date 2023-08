2023 年亞洲磐石獎香港頒獎  香港鴻福堂、百事可樂等企業獲獎

由亞洲企業商會主辦的「2023 年亞洲磐石獎」 於7月28日在香港舉辦,致力於表彰亞洲地區最優秀、最精英的企業領袖和組織。獲獎企業有來自香港的鴻福堂集團控股有限公司、菲律賓百事可樂公司和泰國 Siam Piwat 等等。

評審團從「亞太傑出企業獎」歷屆得獎者中選出優勝者,獲獎的皆為精英中的精英。該獎項自2006年起每年在亞洲16 個城市舉辦,使其成為該地區規模最大、最受認可的企業家獎項。會計及財務匯報局主席黃天祐博士,銀紫荊星章,太平紳士受邀出席擔任「2023 年亞洲磐石獎」頒獎人。

值得一提是「2023 年亞洲磐石獎」的獎盃是由皇家雪蘭莪公司採用優質錫鑞專業製作而成。皇家雪蘭莪為全球最大的錫鑞生產公司,並獲得馬來西亞雪蘭莪蘇丹沙拉胡丁 • 阿都阿茲沙頒發皇家認可證書。獎盃的複雜設計融合了三個非凡元素,體現了亞洲最優秀的領導人和企業的精髓:獎盃上的錫刻花紋採用特別設計的亞洲國家的國花,讓獲獎人深深體會到為國家取得榮耀的自豪感,獎盃核心的精美亞洲地圖象徵著該獎項為亞洲之最,並視為對得獎者在亞洲地位的認可,定製的得獎者名牌雕刻則代表獲獎者永垂不朽的努力的功勞。亞洲企業商會希望藉由獎盃能完美地證明獲勝者無與倫比的卓越性和變革性影響力,並慶祝他們所有成就的輝煌。

亞洲企業商會總裁曾立基強調,創新整合對企業經營戰略很重要,作為領導者,我們有責任轉變傳統模式,挑戰熟悉的事物,將創新視為企業的命脈。他進一步說明,變革是推動前進的催化劑,是決不能迴避的考驗。

今年的亞洲磐石獎旨在表彰在不斷變化的商業領域中取得勝利並在各自行業的巔峰時期取得成功的企業,其中包括台灣聯嘉光電股份有限公司、泰國Government Savings Bank、香港業聚醫療集團控股有限公司和譚仔國際有限公司、菲律賓Bloomberry Resorts Corporation 和越南VSIP Group。

在 2023 年亞洲磐石獎頒獎典禮之前亦舉辦了「2023 年投資亞洲社交招待會」(InvestAsia Business Networking Reception),為亞洲企業商會進一步促進跨境投資機會的另一個舉措。此次社交招待會吸引了約100位來自亞洲與香港的企業家出席,以“促進跨境業務增長” (Fostering Business Growth Beyond Borders) 為主題,旨在強調企業必須超越傳統界限、建立有意義的關係和擴大網絡,以爭取企業增長機會的重要性。

亞洲企業商會主席馮鎮安表示,「這次的聚會證明了我們對促進業務增長、擴大網絡和建立聯繫的共同承諾。今天,讓我們藉由這場活動一同踏上超越國界和行業的旅程,創造一個孕育創意、建立夥伴關係的最佳平台」。

香港投資推廣署創新及科技行業主管黃煒卓也出席了這場社交招待會,他以「抓住香港發展機遇」為題發表演講,分享了目前香港的發展趨勢與潛力等等。

2023年亞洲磐石獎及投資亞洲社交招待會獲香港中華總商會、香港中華廠商聯合會、香港工業總會、香港青年工業家協會、香港國際商會、香港印度尼西亞商會、Kuala Lumpur Malay Chamber of Commerce 、Malaysian Alliance of Corporate Directors、馬來西亞商會(香港及澳門)、Malaysian Investment Development Authority、Malaysia Entrepreneurs’ Development Association、新加坡商會(香港)和 Singapore-Thai Chamber Of Commerce。美通社是官方新聞發布合作夥伴。媒體合作夥伴包括《工商時報》、《Bangkok Post》、《BusinessWorld》、《Dailywire.asia》、《香港經濟日報》和《SME雜誌》。投資亞洲社交招待會由尚晉(國際)控股有限公司贊助。

2023年亞洲磐石獎得獎者名單

(特約)