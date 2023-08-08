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【AI助攻】Google Search增「文法檢查功能」　藉AI分析文句語法準確度

科技 12:15 2023/08/08

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「文法檢查功能」可以檢查文句是否存在各種類型的錯誤，例如標點符號、大寫字母、動詞時態、主謂一致、代詞用法、詞序等。（法新社）

Google Search近日進行不少更新，例如上周推出了新儀表板，當個人訊息被其他網站使用時，就會向用戶發出通知，並可要求Google Search刪除該訊息。Google Search日前再新增「文法檢查功能」，透過AI協助用戶分析詞句文法準確度。

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Google表示，只要在搜尋內容中，再輸入「grammar check」、「check grammar」或「grammar checker」的字眼，系統就會激活文法檢查功能，透過AI為用戶分析所輸入詞句的文法。不過，若用戶沒有加入以上字眼，Google Search也有機會自動提供語法建議。

該功能可以檢查文句是否存在各種類型的錯誤，例如標點符號、大寫字母、動詞時態、主謂一致、代詞用法、詞序等，它還可以檢測一些常見的文體問題，例如被動語態、冗長和冗餘。

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不過，文法檢查功能目前只提供英語版本，但Google計劃將來添加對其他語言的支援。此外，當搜索檢測到違反Google政策的內容時，例如騷擾、仇恨、性別歧視、暴力和其他類型的內容，該功能將不可使用。

責任編輯：陳卓賢

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