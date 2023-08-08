▲ 【大行報告｜醫藥股】大和剖析製藥和醫療器械股受反腐工作打擊大 另兩子板塊或可倖免

近日內地醫藥領域腐敗問題集中整治工作全面啟動，明確指向醫藥領域生產、供應、銷售、使用、報銷等重點環節。大和表示，受政策影響，製藥股和醫療器械股明顯捱沽，而CRO和藥房股較為硬淨，認為是因兩者經營方式不同所致。

大和解釋指，製藥股和醫療器械股通常設有銷售團隊，會與醫院及醫生直接互動，並出現以「學術宣傳」為名的銷售開支，使其面臨更高的賄賂風險。相反，CRO並不從事藥品或器械銷售，藥房公司的銷售活動也不涉及對醫院的學術推廣，因此它們不太可能成為反貪打擊的目標。

料新政損製藥及器械公司短期收入

在接下來的幾個月中，大和認為製藥及器械公司可能會對銷售活動上更加謹慎，可能會對短期收入增長造成影響。該行又預計在接下來的上半年財報電話會議中將會聽到更多公司管理層的評論。

從長遠來看，大和認為反貪活動對領先企業是有利的，因為這應該會推動該行業更加以患者為中心（銷售基於臨床價值而非通過操縱價格提供的獎勵），並促使行業整合，使具有高度內部控制和合規標準的領先企業受益。

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編輯：姚卓然