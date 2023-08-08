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英安置首批申請庇護者至難民船 人權組織轟可恥

環球社會熱點 11:04 2023/08/08

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英國政府周一（7日）安置首批申請庇護者至多塞特郡（Dorset）的難民船，初步有15人成功登船。政府指難民船計劃安全且有助節省公帑，但有人權組織批評政府做法可恥。

英前財長認按揭供款大增 否認受迷你預算案影響 【下一頁】

政府過往每日斥資高達600萬英鎊，安置非法移民入住酒店。因此政府提出將500名年齡介乎18歲至65歲、正等候庇護申請結果的男子，安置到難民船長達9個月。

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難民船共有三層，長度與足球場相若，船內有222間連浴室的睡房、健身室及全天候開放食堂。入住的申請庇護者可踩單車、玩板球、耕種。

部分申請庇護者原定會由伯恩茅斯一間酒店轉至難民船，但英媒指現場一輛藍色旅遊巴出發時，車上僅有一至兩名乘客。

英國內政部指已有15人成功登船，但仍有20人拒絕登船。

英國消防隊工會 (FBU) 曾發出安全警告，指難民船出口狹窄和可能太擁擠。

財相警告英國落入低增長陷阱 堅持削通脹計劃 【下一頁】

國際特赦組織將這艘難民船比喻為維多利亞時代的監獄廢墟，稱用這種方式收容逃離恐怖、衝突和迫害的人，是絕對可恥。

英國內政部指此舉向外界表明，政府為申請庇護者提供的住宿適切但不豪華。

英國自3月底以來，獲安置入住酒店的申請庇護者急增3,000人。當局截至6月底的臨時數據顯示，有超過5萬人入住臨時安置申請庇護者的住宿設施，數字創新高。

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責任編輯：鄭錦玲

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