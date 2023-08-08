烏克蘭粉碎刺殺總統陰謀 被捕女子更涉助俄進攻

烏克蘭政府聲稱，一名女子因涉嫌意圖行刺總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskiy）被捕。政府亦指女子為俄羅斯服務，打算幫助俄軍在南部的反擊。

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國家安全局（SBU）周一（7日）宣布，女子計劃在澤連斯基訪問南部尼古拉耶夫地區（Mykolaiv）發動襲擊，並收集大量相關情報，包括澤連斯基動向及場所等。SBU其時已接獲情報，加強澤連斯基安保。

SBU指控女子，協助俄軍準備在尼古拉耶夫地區的大規模攻勢。SBU指女子收集關於電子武器系統地點及彈藥庫等資訊，在密切監察女子希望找出其背後俄國人士及任務期間，當場「人贓俱獲」。據悉，女子居於當地南部小鎮Ochakiv，曾在軍事基地的商店工作。

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女子估計面臨未經允許傳播武器及軍隊動向資訊的控罪，一旦罪成最高將可能被判囚12年。

澤連斯基在社交平台Telegram發文，指SBU局長已通報最新的「防叛徒打擊」。俄烏戰爭爆發後，澤連斯基一直是俄國最大目標。有幕僚稱去年3月時，澤連斯基曾一周3度遇刺，及後再有更多次襲擊。

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責任編輯：吳漢培