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【AI瀏覽器】Bing Chat將登陸Chrome、Safari　微軟：配合Edge使用體驗最佳

科技 11:05 2023/08/08

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Bing Chat企業版應用為企業提供可驗證的答案和引用，以及商業數據保護等功能，使企業用戶使用Bing Chat時更加高效和安全。（法新社）

微軟（Microsoft）AI聊天機械人Bing Chat已推出半年，現時在瀏覽器Edge和Office 365都能夠使用。為進一步推廣至更多用戶，微軟宣布將把Bing Chat引入至第三方瀏覽器中，包括Chrome和Safari，但強調Bing Chat配合Edge一併使用，才是最佳體驗。

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微軟表示，用戶很快就可以在網絡和移動設備上的第三方瀏覽器，例如Chrome和Safari體驗Bing Chat，下一步將使該AI 能夠向更多的人展示總結答案、圖像創建等價值。

雖然Bing Chat在三方瀏覽器也會運行良好，但為獲得更佳AI聊天體驗，微軟仍是鼓勵用戶在Edge中使用Bing Chat。因為用戶將可在Edge中解鎖更長的對話、聊天歷史記錄和瀏覽器內置的更多Bing 功能。

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此外，微軟還宣布Bing Chat推出了深色模式和企業版應用。深色模式能為用戶提供更舒適的夜間使用體驗，而企業版應用則為企業提供可驗證的答案和引用，以及商業數據保護等功能，使企業用戶使用Bing Chat時更加高效和安全。

責任編輯：陳卓賢

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