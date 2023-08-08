【大行報告｜HSBC】滙豐獲摩通上調評級至「增持」　目標價上調21%至80元　估今年回購規模有咁大

HSBC滙豐 （00005） 獲摩通上調評級，從「中性」上調至 「增持」，指股東回報改善，經調整的股息率達到12%，與10年期美國公債孶息率比，息差達840個基點。若調整後的股息息差正常化至10年平均值440個基點，則反映當前股價有約47%的上升空間。盡管滙豐在年初至今的表現已跑贏恒指33個百分點，仍有進一步重估的潛力。摩通將滙豐目標價由66元，上調至80元。

摩通指，滙豐第2季度業績和管理層所提出的指引超乎預期。滙豐提出明年有形股本回報率（RoTE）目標約15%，這高於市場的13.3% RoTE的共識，且重申考慮滾動回購股份，而其對巴塞爾協定III改革的評論，亦紓緩了市場對資金限制的憂慮。第2季度業績發布後，摩通將今年、明年、後年滙豐的盈利分別上調4%、4%、5%，並增加今年下半年回購估算20億美元，最新預計今年全年滙豐最多回購70億美元股份。該行現提前預測，滙豐在2024年底目標價為80港元，較之前訂下預計今年底目標價66港元上調21%。

最新估今年派息每股63美仙

摩通最新對滙豐的基本預測假定今年、明年、後年的回購股份額度分別為70億美元、40億美元、40億美元，並估計今年全年派息由此前每股60美仙，上調至63美仙（約4.9港元）；今年至後年的股息和回購總額合共530億美元，這佔目前市值約33%，該比例是大中華區銀行中最高。預計滙豐今年、明年、後年的RoTE能分別達17%、16.9%、12.3%。

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編輯：胡學能